- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Російські війська обстріляли Херсонську ТЕЦ, загинула працівниця
26 березня російські війська завдали артилерійського удару по Херсонській ТЕЦ Групи "Нафтогаз", внаслідок чого загинула співробітниця хімічного цеху Ольга Басенко.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нафтогазу".
В компанії зазначають, що вона перебувала на робочому місці та виконувала свої обов’язки. Її смерть підтвердили у "Нафтогазі", висловивши співчуття родині та близьким.
Наразі на місці удару працюють відповідні служби та фахівці підприємства, наскільки це дозволяє безпекова ситуація. Причини та наслідки атаки уточнюються.
У компанії підкреслюють, що обстріли Херсонської ТЕЦ мають системний характер і не мають жодного військового сенсу. Там розцінюють такі атаки як цілеспрямований терор проти цивільної інфраструктури та працівників енергетичної галузі.
Російські війська атакують станцію дронами різних типів, унаслідок чого зафіксовано чергові пошкодження.