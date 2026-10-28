Власники генераторів можуть отримувати оплату від "Укренерго": як долучитися

Власники генеруючих установок можуть отримувати оплату за підтримку української енергосистеми. Для цього вони мають пройти відбір і продавати НЕК "Укренерго" допоміжну послугу із забезпечення резервів заміщення через аукціони.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укренерго".

Допоміжна послуга із забезпечення резервів заміщення (ДП РЗ) передбачає використання генеруючих потужностей для підтримки надійного електропостачання та роботи мережі.

Власник установки отримує оплату за надання такої послуги відповідно до встановлених правил.

Самої наявності генератора недостатньо. Необхідно отримати допуск, укласти договори, пройти аукціонний відбір і підтвердити фактичне надання послуги.

Як отримати оплату від "Укренерго"

Процедура передбачає шість основних кроків.

Спочатку власник має повідомити "Укренерго" тип, потужність і місце розташування установки. Оператор визначить, чи може вона брати участь у наданні резерву та які вимоги необхідно виконати.

Далі потрібно приєднатися до договору про участь у балансуючому ринку та договору про надання ДП РЗ, а також зареєструватися як постачальник допоміжних послуг.

Після реєстрації учасник отримує умови майбутнього аукціону — необхідний обсяг, період закупівлі та зону, для якої потрібен резерв.

Наступний етап — подання цінової пропозиції. Після початку приймання заявок учасник має направити її у визначеному форматі та у встановлений строк.

Під час аукціону "Укренерго" спочатку обирає найдешевші пропозиції, доки не буде покрита необхідна потреба. При цьому заявку учасника можуть прийняти лише частково.

Після фактичного надання послуги власник установки передає підтвердні дані та документи. Після їх перевірки "Укренерго" підписує відповідний акт та проводить розрахунок.

Як визначають розмір оплати

Ціну послуги визначатимуть за меншим із двох показників — прийнятою ціною пропозиції на аукціоні або розрахованою доплатою відповідно до встановленого порядку.

Розрахована доплата визначається, зокрема, як різниця між собівартістю виробництва електроенергії та ціною на ринку "на добу наперед" за відповідний період.

Наприклад, якщо собівартість становить 8 тис. грн за МВт·год, а ринкова ціна — 5 тис. грн, розрахункова різниця становитиме 3 тис. грн за МВт·год.

Але якщо учасник запропонував на аукціоні 2,5 тис. грн за МВт·год і саме цю заявку прийняли, оплата розраховуватиметься виходячи з 2,5 тис. грн, а не 3 тис. грн.

Остаточна сума виплати також залежить від фактично підтвердженого обсягу наданої послуги. Сама перемога на аукціоні автоматичної виплати не гарантує.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП розширила залучення генерації до надання резервів заміщення по всій Україні. Зміни мають дозволити використовувати більше доступних потужностей для балансування енергосистеми та зменшення ризику дефіциту електроенергії.