Ціна нафти на 28 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

У середу світові ціни на нафту підскочили більш ніж на 1% на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні після атаки на нафтопереробний завод у Саудівській Аравії, одному з провідних світових експортерів нафти.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $115,47 +1,4% WTI $101,33 + 1,4% Urals $101,36 - 0,5%

Ф’ючерси на нафту марки Brent о 04:35 за Гринвічем подорожчали на 1,59 долара (на 1,4%) до 115,47 долара за барель. Ціна нафти марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 1,43 долара ( на 1,4%) до 101,33 долара.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, зниження цін на нафту у вівторок відбулося після попереднього зростання котирувань, тоді як учасники ринку оцінювали перспективи світового попиту та пропозиції.

Додатковий тиск на ринок чинили очікування щодо подальших рішень ОПЕК+ стосовно обсягів видобутку. Водночас ризики нової ескалації конфлікту на Близькому Сході та можливого скорочення експорту російської нафти стримували падіння котирувань.