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Ціна нафти на 28 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Яка ціна нафти 28 жовтня / Depositphotos

У середу світові ціни на нафту підскочили більш ніж на 1% на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні після атаки на нафтопереробний завод у Саудівській Аравії, одному з провідних світових експортерів нафти.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $115,47 +1,4%
WTI $101,33 + 1,4%
Urals $101,36 - 0,5%

Ф’ючерси на нафту марки Brent о 04:35 за Гринвічем подорожчали на 1,59 долара (на 1,4%) до 115,47 долара за барель. Ціна нафти марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 1,43 долара ( на 1,4%) до 101,33 долара.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, зниження цін на нафту у вівторок відбулося після попереднього зростання котирувань, тоді як учасники ринку оцінювали перспективи світового попиту та пропозиції.

Додатковий тиск на ринок чинили очікування щодо подальших рішень ОПЕК+ стосовно обсягів видобутку. Водночас ризики нової ескалації конфлікту на Близькому Сході та можливого скорочення експорту російської нафти стримували падіння котирувань.

Нагадаємо, ціна дизелю в гурті вже перевищує роздрібну: за тиждень вона зросла до 103,69 грн/л, тоді як на АЗС пальне в середньому коштує 103,18 грн/л. Через обміління Дунаю скоротилися поставки водним шляхом, і ринок перейшов на дорожчу автомобільну логістику. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що цього тижня дизель на заправках подорожчає ще на 2–3 грн/л, бензин залишиться в ціні, а автогаз продовжить дорожчати.

Автор:
Ольга Опенько

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