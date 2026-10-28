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Цена нефти на 28 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
В среду мировые цены на нефть подскочили более чем на 1% на фоне опасений по поводу перебоев в поставке после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, одном из ведущих мировых экспортеров нефти.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин.
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$115,47
|+1,4%
|WTI
|$101,33
|+ 1,4%
|Urals
|$101,36
|– 0,5%
Фьючерсы на нефть марки Brent в 04:35 по Гринвичу подорожали на 1,59 доллара (на 1,4%) до 115,47 доллара за баррель. Цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 1,43 доллара (на 1,4%) до 101,33 доллара.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, снижение цен на нефть во вторник произошло после предварительного роста котировок, в то время как участники рынка оценивали перспективы мирового спроса и предложения.
Дополнительное давление на рынок оказывали ожидания дальнейших решений ОПЕК+ относительно объемов добычи. В то же время, риски новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке и возможного сокращения экспорта российской нефти сдерживали падение котировок.
Напомним, цена дизеля в группе уже превышает розничную: за неделю она выросла до 103,69 грн/л, в то время как на АЗС горючее в среднем стоит 103,18 грн/л. Из-за обмеления Дуная сократились поставки водным путем, и рынок перешел на более дорогую автомобильную логистику. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что на этой неделе дизель на заправках подорожает еще на 2–3 грн/л, бензин останется в цене, а автогаз продолжит дорожать.