Цена нефти на 28 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

В среду мировые цены на нефть подскочили более чем на 1% на фоне опасений по поводу перебоев в поставке после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, одном из ведущих мировых экспортеров нефти.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин.

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $115,47 +1,4% WTI $101,33 + 1,4% Urals $101,36 – 0,5%

Фьючерсы на нефть марки Brent в 04:35 по Гринвичу подорожали на 1,59 доллара (на 1,4%) до 115,47 доллара за баррель. Цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 1,43 доллара (на 1,4%) до 101,33 доллара.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, снижение цен на нефть во вторник произошло после предварительного роста котировок, в то время как участники рынка оценивали перспективы мирового спроса и предложения.

Дополнительное давление на рынок оказывали ожидания дальнейших решений ОПЕК+ относительно объемов добычи. В то же время, риски новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке и возможного сокращения экспорта российской нефти сдерживали падение котировок.