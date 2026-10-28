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Starshield перестал работать: Зеленский рассказал, почему остановились 2 тысячи дронов-перехватчиков
Временное прекращение работы Starshield привело к остановке 2 тысяч украинских дронов-перехватчиков "Барс", которые Украина получила за счет одной из европейских стран.
Как пишет Dilo, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".
Что известно о дронах "Барс"
По словам главы государства, Украина нашла европейскую страну, которая согласилась профинансировать закупку 2 тысяч дронов-перехватчиков.
После получения беспилотников, украинская сторона решила проверить их возможности для противодействия российским воздушным целям. Во время испытаний один из дронов успешно поразил "шахед".
"Я сказал: “Давайте проверим. Возможно, он сможет уничтожать цели". Они проверили, и он уничтожил "Шахед". Мы были очень рады. А потом Starshield перестал работать", — рассказал Зеленский.
Таким образом, по словам президента, несмотря на успешное испытание, ограничение работы Starshield повлияло на использование всей партии перехватчиков.
В то же время, президент не уточнил, когда именно произошло ограничение, сколько времени оно длилось и удалось ли возобновить работу перехватчиков.
О Starshield
Starshield – это специализированная спутниковая система компании SpaceX, разработанная для нужд оборонных ведомств, разведывательных структур и других государственных учреждений. Она использует спутниковые технологии для защищенной связи, наблюдения и передачи данных.
Основные функции Starshield
- Наблюдение за Землей. Получение спутниковых данных для мониторинга территорий и анализа ситуации.
- Защищенная связь. Передача информации по спутниковой сети с учетом требований безопасности государственных и военных пользователей.
- Интеграция специализированного оборудования. Размещение на спутниках полезной нагрузки для выполнения конкретных государственных и оборонных задач.
Чем Starshield отличается от Starlink
Обе системы разработаны SpaceX, однако имеют разное предназначение. Starlink обеспечивает широкополосный доступ в интернет для гражданских, коммерческих и государственных пользователей. Starshield ориентирован прежде всего на нужды национальной безопасности, обороны и разведки и предполагает использование специализированных возможностей спутниковой связи и оборудования.
Starshield и Украина
В октябре 2026 появились сообщения об ограничении в работе отдельных спутниковых терминалов в Украине, в частности об отключении оборудования при определенных условиях движения.
В конце прошлой недели Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск упразднил ограничение скорости для военной версии Starlink в Украине.
По имеющейся информации, 24 октября украинское Министерство обороны сообщило о возобновлении стабильной работы Starlink/Starshield.
Основатель SpaceX Илон Маск признал, что ограничивал скорость спутниковой связи Starlink в Украине из-за того, что ВСУ нарушили условия использования сервиса и применяли его "для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей". Миллиардер заявил, что использование Starlink для непосредственной нанесения наступательных ударов может превратить спутниковую сеть в законную военную цель для России и поставить под угрозу ее существование.