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Starshield перестал работать: Зеленский рассказал, почему остановились 2 тысячи дронов-перехватчиков

дроны
Европа – очень важный рынок в индустрии дронов. / Depositphotos

Временное прекращение работы Starshield привело к остановке 2 тысяч украинских дронов-перехватчиков "Барс", которые Украина получила за счет одной из европейских стран.

Как пишет Dilo, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

Что известно о дронах "Барс"

По словам главы государства, Украина нашла европейскую страну, которая согласилась профинансировать закупку 2 тысяч дронов-перехватчиков.

После получения беспилотников, украинская сторона решила проверить их возможности для противодействия российским воздушным целям. Во время испытаний один из дронов успешно поразил "шахед".

"Я сказал: “Давайте проверим. Возможно, он сможет уничтожать цели". Они проверили, и он уничтожил "Шахед". Мы были очень рады. А потом Starshield перестал работать", — рассказал Зеленский.

Таким образом, по словам президента, несмотря на успешное испытание, ограничение работы Starshield повлияло на использование всей партии перехватчиков.

В то же время, президент не уточнил, когда именно произошло ограничение, сколько времени оно длилось и удалось ли возобновить работу перехватчиков.

О Starshield

Starshield – это специализированная спутниковая система компании SpaceX, разработанная для нужд оборонных ведомств, разведывательных структур и других государственных учреждений. Она использует спутниковые технологии для защищенной связи, наблюдения и передачи данных.

Основные функции Starshield

  • Наблюдение за Землей. Получение спутниковых данных для мониторинга территорий и анализа ситуации.
  • Защищенная связь. Передача информации по спутниковой сети с учетом требований безопасности государственных и военных пользователей.
  • Интеграция специализированного оборудования. Размещение на спутниках полезной нагрузки для выполнения конкретных государственных и оборонных задач.

Чем Starshield отличается от Starlink

Обе системы разработаны SpaceX, однако имеют разное предназначение. Starlink обеспечивает широкополосный доступ в интернет для гражданских, коммерческих и государственных пользователей. Starshield ориентирован прежде всего на нужды национальной безопасности, обороны и разведки и предполагает использование специализированных возможностей спутниковой связи и оборудования.

Starshield и Украина

В октябре 2026 появились сообщения об ограничении в работе отдельных спутниковых терминалов в Украине, в частности об отключении оборудования при определенных условиях движения.

В конце прошлой недели Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск упразднил ограничение скорости для военной версии Starlink в Украине.

По имеющейся информации, 24 октября украинское Министерство обороны сообщило о возобновлении стабильной работы Starlink/Starshield.

Основатель SpaceX Илон Маск признал, что ограничивал скорость спутниковой связи Starlink в Украине из-за того, что ВСУ нарушили условия использования сервиса и применяли его "для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей". Миллиардер заявил, что использование Starlink для непосредственной нанесения наступательных ударов может превратить спутниковую сеть в законную военную цель для России и поставить под угрозу ее существование.

Автор:
Ольга Опенько

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