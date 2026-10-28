Группа ОККО нарастила налоговые отчисления на 40% за девять месяцев

За январь-сентябрь 2026 года группа компаний ОККО уплатила в бюджеты 26,1 млрд грн налогов и сборов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу компании.

Из общей суммы более 4,8 млрд грн составляли налоги от операционной деятельности группы. К ним относятся налог на прибыль, НДС без учета импортного, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю и сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Еще более 21,2 млрд грн пришлось на налоги, уплаченные при импорте товаров.

ОККО отчиталась об уплате налогов за три квартала. Инфографика предоставлена пресс-службой

Вице-президент ОККО по финансам Назар Купибида отметил, что компания продолжает развивать бизнес и инвестировать в производственные и инфраструктурные проекты.

"Для нас важно поддерживать Украину сегодня и создавать возможности для дальнейшего развития", – прокомментировал он.

Пресс-служба также сообщила, что за девять месяцев года группа направила около 1 млрд грн на военные и гуманитарные проекты. В частности, примерно по 300 млн грн выделили на инициативу "Зігріваємо захисників" и скидки для военнослужащих в приложении "Армия+". Еще около 200 млн грн направили на проект "ОКО ЗА ОКО. Дронопад". Остальные средства использовали для других военных и гуманитарных инициатив.

По информации ОККО, всего с начала полномасштабного вторжения группа направила на поддержку Сил обороны Украины и благотворительные проекты более 4,6 млрд грн.

Об ОККО

OKKO – одна из самых больших сетей автозаправочных комплексов в Украине. Брендом, насчитывающим более 400 АЗК, владеет АО "Концерн Галнафтогаз". Подразделения группы также занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов крупным и малым оптом, их хранением и транспортировкой. В сети действуют 11 нефтебаз и 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Dilo писало, что по результатам деятельности в первом квартале 2026 года ОККО уплатила почти 7,3 млрд гривен налогов – на 35,6% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

А за первое полугодие объем уплаченных налогов и сборов группы составил 14,99 млрд грн (+33%, или 3,7 млрд грн).