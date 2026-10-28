Група ОККО наростила податкові відрахування на 40% за дев'ять місяців

За січень-вересень 2026 року група компаній ОККО сплатила до бюджетів 26,1 млрд грн податків і зборів. Це на 40% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу компанії.

Із загальної суми понад 4,8 млрд грн становили податки від операційної діяльності групи. До них належать податок на прибуток, ПДВ без урахування імпортного, роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Ще понад 21,2 млрд грн припало на податки, сплачені під час імпорту товарів.

ОККО відзвітувала про сплату податків за три квартали. Інфографіка надана пресслужбою

Віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда зазначив, що компанія продовжує розвивати бізнес та інвестувати у виробничі й інфраструктурні проєкти.

"Для нас важливо підтримувати Україну сьогодні й створювати можливості для її подальшого розвитку", – прокоментував він.

Пресслужба також повідомила, що за дев'ять місяців року група спрямувала майже 1 млрд грн на військові та гуманітарні проєкти. Зокрема, приблизно по 300 млн грн виділили на ініціативу "Зігріваємо захисників" та знижки для військовослужбовців у застосунку "Армія+". Ще близько 200 млн грн спрямували на проєкт "ОКО ЗА ОКО. Дронопад". Решту коштів використали для інших військових і гуманітарних ініціатив.

За інформацією ОККО, загалом від початку повномасштабного вторгнення група спрямувала на підтримку Сил оборони України та благодійні проєкти понад 4,6 млрд грн.

Про ОККО

OKKO – одна з найбільших мереж автозаправних комплексів в Україні. Брендом, що налічує понад 400 АЗК, володіє АТ "Концерн Галнафтогаз". Підрозділи групи також займаються реалізацією товарів через магазини на АЗК, продажем нафтопродуктів великим та малим гуртом, їхнім зберіганням і транспортуванням. У мережі діє 11 нафтобаз і 19 стаціонарних та мобільних лабораторій контролю якості нафтопродуктів.

Dilo писало, що за результатами діяльності у першому кварталі 2026 року ОККО сплатила майже 7,3 млрд гривень податків – на 35,6% більше, ніж за перші три місяці минулого року.

А за перше півріччя обсяг сплачених податків і зборів групи становив 14,99 млрд грн (+33%, або 3,7 млрд грн).