ОККО збільшила сплату податків у першому кварталі 2026 року на 35,6%

Група ОККО сплатила майже 7,3 млрд гривень податків за результатами діяльності у першому кварталі 2026 року. Це на 35,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу ОККО.

Із загальної суми сплачених податків майже 1,5 млрд гривень припадає на податки від операційної діяльності. Йдеться про податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого на митницю при імпорті), роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плату за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Ще 5,8 млрд гривень податків було сплачено при імпорті, сума яких залежить від того, який обсяг пального та інших товарів ОККО імпортує напряму.

У пресслужбі також акцентували на суттєвому зростанні обсягів податків, що нараховуються при виплаті заробітної плати працівникам, – єдиний соціальний внесок (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір (ВЗ).

Згідно з повідомленням, у січні-березні 2026 року на одного працівника ОККО в середньому припадало 14 498 гривень таких виплат на місяць, тоді як рік тому – 12 156 гривень на місяць.

Віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда зазначив, що початок року був непростим для українського паливного ритейлу.

"Разом із тим для нас було надважливо стабільно забезпечувати країну пальним – в період складної зими, коли воно було критично необхідним для роботи генераторів та енергостійкості людей і бізнесу. При цьому компанія продовжувала спрямовувати благодійну допомогу на підтримку ЗСУ й інші гуманітарні потреби. Станом на 1 квітня обсяг такої допомоги уже перевищив 4 млрд гривень від початку повномасштабної війни", – наголосив він.

Про ОККО

OKKO – одна з найбільших мереж автозаправних комплексів в Україні. Брендом, що налічує понад 410 АЗК, володіє АТ "Концерн Галнафтогаз". Підрозділи групи також займаються реалізацією товарів через магазини на АЗК, продажем нафтопродуктів великим та малим гуртом, їхнім зберіганням і транспортуванням. У мережі діє 11 нафтобаз і 19 стаціонарних та мобільних лабораторій контролю якості нафтопродуктів.

У компанії зазначають, що на сьогодні ОККО є найбільшим платником податків та донатором української армії серед мереж АЗК України. Загалом за чотири роки повномасштабної війни вона перерахувала до бюджету понад 77 млрд гривень податків і зборів, а також спрямувала понад 4 млрд гривень благодійної допомоги на підтримку ЗСУ, відбудову зруйнованої інфраструктури та інші гуманітарні потреби.