ОККО увеличила уплату налогов в первом квартале 2026 года на 35,6%

Группа ОККО уплатила почти 7,3 млрд гривен налогов по результатам деятельности в первом квартале 2026 года. Это на 35,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ОККО.

Из общей суммы уплаченных налогов почти 1,5 млрд гривен приходится на налоги от операционной деятельности. Речь идет о налоге на прибыль, НДС (кроме уплаченного на таможню при импорте), розничном акцизе, налоге на доходы физических лиц, военном сборе, плате за землю, сборе на обязательное государственное пенсионное страхование.

Еще 5,8 млрд гривен налогов было уплачено при импорте, сумма которых зависит от того, какой объем горючего и других товаров ОККО импортирует напрямую.

В пресс-службе также акцентировали на существенном росте объемов налогов, начисляемых при выплате заработной платы работникам – единый социальный взнос (ЕСВ), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС).

Согласно сообщению, в январе-марте 2026 года на одного работника ОККО в среднем приходилось 14 498 гривен таких выплат в месяц, тогда как год назад – 12 156 гривен в месяц.

Вице-президент ОККО по финансам Назар Купибида отметил, что начало года было непростым для украинского топливного ритейла.

"Вместе с тем для нас было очень важно стабильно обеспечивать страну горючим – в период сложной зимы, когда оно было критически необходимым для работы генераторов и энергостойкости людей и бизнеса. При этом компания продолжала направлять благотворительную помощь в поддержку ВСУ и другие гуманитарные нужды. По состоянию на 1 апреля объем такой помощи уже превысил 4 млрд гривен с начала полномасштабной войны", – подчеркнул он.

Об ОККО

OKKO – одна из крупнейших сетей автозаправочных комплексов в Украине. Брендом, насчитывающим более 410 АЗК, владеет АО "Концерн Галнафтогаз". Подразделения группы также занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов крупным и малым оптом, их хранением и транспортировкой. В сети действуют 11 нефтебаз и 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

В компании отмечают, что сегодня ОККО является крупнейшим налогоплательщиком и донатором украинской армии среди сетей АЗК Украины. Всего за четыре года полномасштабной войны она перечислила в бюджет более 77 млрд гривен налогов и сборов, а также направила более 4 млрд гривен благотворительной помощи в поддержку ВСУ, восстановление разрушенной инфраструктуры и другие гуманитарные нужды.