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Курс валют на 28 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на шесть копеек, установив новый исторический максимум в третий раз в неделю, в то же время евро подешевело на десять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.10.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,60 грн (+6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,85 грн (-10 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,55 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|46,05/ 46,35
|Евро
|50,40/ 51,77
|Злотый
|11,65/ 11,80
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 28 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|45,30/45,90
|50,40/51,40
|11,20/ 11,70
|Ощадбанк
|45,35/ 45,95
|50,80/ 51,50
|11,20/ 11,70
|ПУМБ
|45,40/ 46,00
|50,80/ 51,50
|11,20/ 11,70
|Укргазбанк
|45,35/ 45,95
|50,80/ 51,50
|11,20/ 11,70
|Райффайзен
|45,60/46,05
|50,70/51,45
В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.