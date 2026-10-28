Курс валют на 28 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на шесть копеек, установив новый исторический максимум в третий раз в неделю, в то же время евро подешевело на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.10.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 45,60 грн (+6 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,85 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,55 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 46,05/ 46,35 Евро 50,40/ 51,77 Злотый 11,65/ 11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,30/45,90 50,40/51,40 11,20/ 11,70 Ощадбанк 45,35/ 45,95 50,80/ 51,50 11,20/ 11,70 ПУМБ 45,40/ 46,00 50,80/ 51,50 11,20/ 11,70 Укргазбанк 45,35/ 45,95 50,80/ 51,50 11,20/ 11,70 Райффайзен 45,60/46,05 50,70/51,45

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.