"Укрнафта" співпрацюватиме з Американським інститутом нафти: яка з цього користь

Видобувна компанія "Укрнафта" підписала меморандум про взаєморозуміння з Американським інститутом нафти (American Petroleum Institute, API). Про це йдеться у повідомленні української держкомпанії.

"Згідно документу, "Укрнафта" отримає доступ до узгоджених світовою галузевою спільнотою стандартів API. Наші спеціалісти братимуть участь у зустрічах та робочих групах, які зосереджені на розробці та обговоренні топових міжнародних практик. API та "Укрнафта" зможуть спільно організовувати заходи зі стандартизації, навчання, сертифікації та безпеки", - сказано в ньому.

Як зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький, це найбільш стратегічний крок для національної нафтовидобувної галузі за довгі роки її існування, оскільки він підтверджує зобов’язання обох сторін посилювати енергетичну незалежність України та її відхід від російських стандартів, обладнання та операцій.

"Українська нафтогазова галузь має славну історію, потужний досвід та великі перспективи розвитку. Однак при цьому ми довгий час були залежні від радянського, російського та білоруського обладнання. Меморандум з API має змінити це остаточно", - зазначив він.

За словами Корецького, підписаний меморандум передбачає обмін інформацією про річні програми, плани розвитку стандартів та передового досвіду, що "відкриває двері до майбутнього".

"Це дасть можливість розуміти, як буде розвиватися світ, і що потрібно робити "Укрнафті", щоб бути на одній хвилі з бенчмарками, які рухають прогрес у нафтогазовій галузі", - підкреслив керівник компанії.

Американський інститут нафти було створено у 1919 році. З того часу організація розробила понад 800 стандартів для підвищення безпеки експлуатації та навколишнього середовища, ефективності та стійкості.

Зараз вона представляє всі сегменти американської нафтової та газової промисловості. Близько 600 її членів виробляють, переробляють і розподіляють більшу частину енергії в США, а також беруть участь у програмі Energy Excellence, яка прискорює прогрес у сфері охорони навколишнього середовища та безпеки шляхом впровадження нових технологій і прозорого звітування.

"Як головна у світі організація, що встановлює стандарти для природного газу та нафтової промисловості, API має честь розпочати нові відносини співпраці з "Укрнафтою". Цей альянс зміцнює наше спільне бачення зміцнення енергетичної інфраструктури та незалежності України на основі наших стандартів світового рівня", - зазначив старший віце-президент API з глобальних галузевих послуг Анчал Ліддар.

В "Укрнафті" наголошують, що співробітництво з API дозволить їй суттєво підвищити свою ефективність та залучити до розвитку української нафтової промисловості найкращі зразки світових технологій, що зрештою дозволить Україні здобути бажану енергетичну незалежність.