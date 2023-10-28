"Укрнафта" будет сотрудничать с Американским институтом нефти: какая от этого польза

Добывающая компания "Укрнафта" подписала меморандум о взаимопонимании с Американским институтом нефти (American Petroleum Institute, API). Об этом идет речь в сообщении украинской госкомпании.

"Согласно документу, "Укрнафта" получит доступ к согласованным мировым отраслевым сообществом стандартам API. Наши специалисты будут принимать участие во встречах и рабочих группах, которые сосредоточены на разработке и обсуждении топовых международных практик. API и "Укрнафта" смогут совместно организовывать мероприятия по стандартизации, обучению, сертификации и безопасности", - говорится в нем.

Как отметил директор "Укрнафты" Сергей Корецкий, это наиболее стратегический шаг для национальной нефтедобывающей отрасли за долгие годы ее существования, поскольку он подтверждает обязательство обеих сторон усиливать энергетическую независимость Украины и ее уход от российских стандартов, оборудования и операций.

"Украинская нефтегазовая отрасль имеет славную историю, мощный опыт и большие перспективы развития. Однако при этом мы долгое время зависели от советского, российского и белорусского оборудования. Меморандум по API должен изменить это окончательно", - отметил он.

По словам Корецкого, подписанный меморандум предусматривает обмен информацией о годовых программах, планах развития стандартов и передовом опыте, что "открывает двери в будущее".

"Это позволит понимать, как будет развиваться мир, и что нужно делать "Укрнафте", чтобы быть на одной волне с бенчмарками, которые двигают прогресс в нефтегазовой отрасли", - подчеркнул руководитель компании.

Американский институт нефти был создан в 1919 году. С этого времени организация разработала более 800 стандартов для повышения безопасности эксплуатации и окружающей среды, эффективности и устойчивости.

Ныне она представляет все сегменты американской нефтяной и газовой промышленности. Около 600 ее членов производят, перерабатывают и распределяют большую часть энергии в США, а также участвуют в программе Energy Excellence, ускоряющей прогресс в сфере охраны окружающей среды и безопасности путем внедрения новых технологий и прозрачной отчетности.

"Как главная в мире организация, устанавливающая стандарты для природного газа и нефтяной промышленности, API имеет честь начать новые отношения сотрудничества с "Укрнафтой". Этот альянс укрепляет наше общее видение укрепления энергетической инфраструктуры и независимости Украины на основе наших стандартов мирового уровня", - отметил старший вице-президент API по глобальным отраслевым услугам Анчал Лиддар.

В "Укрнафте" подчеркивают, что сотрудничество с API позволит ей существенно повысить свою эффективность и привлечь к развитию украинской нефтяной промышленности лучшие образцы мировых технологий, что позволит Украине обрести желаемую энергетическую независимость.