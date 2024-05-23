"Укрнафта" обладнала свердловини сучасними німецькими насосами

ПАТ "Укрнафта" встановило насоси німецької компанії Oil Dynamics на перших 29 свердловинах.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Оновлять понад 150 свердловин

Зазначається, що до кінця року, включно з уже облаштованими об'єктами, понад 150 свердловин будуть оснащені новим устаткуванням стандартів API.

Ще у 2023 році "Укрнафта" підписала меморандум з The American Petroleum Institute про впровадження нових міжнародних стандартів в роботі компанії.

Повідомляється, що заміна застарілого російського обладнання сучасними світовими зразками - це частина стратегії оновлення підприємства.

Як зауважують в "Укрнафті", в парі з німецькими насосами працюють українські частотні станції керування. Для забезпечення їх сумісності внесено зміни до програмного забезпечення.

Оператори та інженери віддалено керують обладнанням, використовуючи спеціальні режими його експлуатації та змінюючи частоту роботи установки.

Також за допомогою автоматизованої системи дистанційного моніторингу свердловин вони контролюють усі необхідні параметри: тиск, температуру, відсоток завантаження електродвигуна, величини струмів та опір ізоляції, вібрацію зануреного обладнання.

"Установки електровідцентрових насосів (УЕВН) допомагають стабілізувати видобуток на родовищах: вони забезпечують номінальну продуктивність і напір та, у порівнянні з іншими типами свердловинних насосів, збільшують міжремонтний період", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

ПАТ "Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

22 березня компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.

Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.