"Укрнафта" оборудовала скважины современными немецкими насосами

ПАО "Укрнафта" установило насосы немецкой компании Oil Dynamics на первых 29 скважинах.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Обновят более 150 скважин

Отмечается, что до конца года, включая уже обустроенные объекты, более 150 скважин будут оснащены новым оборудованием стандартов API.

Еще в 2023 году "Укрнафта" подписала меморандум из The American Petroleum Institute о внедрении новых международных стандартов в работе компании.

Сообщается, что замена устаревшего российского оборудования современными мировыми образцами – это часть стратегии обновления предприятия.

Как отмечают в "Укрнафте", в паре с немецкими насосами работают украинские частотные станции управления. Для обеспечения их совместимости внесены изменения в программное обеспечение.

Операторы и инженеры удаленно управляют оборудованием, используя специальные режимы его эксплуатации и изменяя частоту работы установки.

С помощью автоматизированной системы дистанционного мониторинга скважин они контролируют все необходимые параметры: давление, температуру, процент загрузки электродвигателя, величины токов и сопротивление изоляции, вибрацию погруженного оборудования.

"Установки электроцентробежных насосов помогают стабилизировать добычу на месторождениях: они обеспечивают номинальную производительность и напор и по сравнению с другими типами скважинных насосов увеличивают межремонтный период", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

ПАО "Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.