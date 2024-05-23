"Укрнафта" опробовала новую технологию, позволяющую нарастить добычу: каков результат

"Укрнафта" провела успешное испытание инновационной технологии для оптимизации систем поддержания пластового давления, позволившей увеличить добычу нефти на одном из месторождений в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что в феврале нынешнего года на одном из месторождений в этом регионе специалисты закачали в нагнетательную скважину 130 кубометров сшитой полимерной композиции, чтобы блокировать промытые зоны и привлечь предварительно не охваченные участки залежи.

По итогам двух месяцев наблюдений специалисты заметили, что на исследуемом участке уменьшилось количество воды, добываемой вместе с нефтью, а также увеличилось количество добываемой нефти. В целом добыча на этом участке выросла на 16,9%.

В связи с успешным применением технологии запланировано ее внедрение на месторождениях всех структурных подразделений "Укрнафты". Объекты уже определены, а реагенты – закуплены.

"Укрнафта" расширяет добычу и модернизирует оборудование

"Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Отметим также, что в марте компания объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов от Госслужбы геологии и недр. Благодаря этому "Укрнафта" получила прирост запасов в 1 млрд кубометров газа и 100 тысяч тонн нефти.

В 2023 году компания добыла 1,4 миллиона тонн нефти с конденсатом и 1,1 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.

В работу же в прошлом году было запущено восемь новых нефтяных скважин как на западе, так и на востоке Украины, обеспечивающих общий суточный дебит в 238 тонн нефти.

Отметим, что накануне "Укрнафта" сообщила о начале масштабной модернизации своего оборудования по стандартам Американского института нефти: уже установлены современные насосы немецкой компании Oil Dynamics на 29 скважинах.

Эти электроцентровые насосы помогают стабилизировать добычу на месторождениях, обеспечивая номинальную производительность и напор и имеют больший межремонтный период по сравнению с другими насосами. Согласно планам компании, к концу года новым оборудованием будет оснащено более 150 скважин.