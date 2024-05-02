"Укрнафта" провела первое за 11 лет 3D сейсмическое исследование: какие результаты

ПАО "Укрнафта" впервые за 11 лет провело масштабное 3D сейсмическое исследование на технологической площади размером 98 квадратных километров. Результаты позволят создать качественную геологическую модель месторождения.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Собрали почти 400 гигабайт данных

Отмечается, что конечная цель проекта - минимизация рисков при бурении новых скважин и интенсификация разработки известных залежей, а также поиск новых объектов в пределах месторождения.

Сообщаются, что специалисты работали с начала февраля по конец апреля 2024 года.

"Условия работы были сложными – обилие снега зимой, бездорожье, весенние дожди. Фактически, проект уникален для региона: впервые исследования проводили с такой высокой плотностью датчиков и в таких сложных поверхностных условиях", - отмечают в "Укрнафте".

В ходе исследования специалисты получили ценную геофизическую информацию от 9559 точек, которую собрала кабельная телеметрическая система с помощью группы геофонов.

Общий массив сейсмической информации имеет объем около 400 гигабайт.

Полученные материалы после цифровой обработки, которая займет около двух месяцев, будут иметь значительный потенциал для изучения геологической структуры месторождения: позволит создать качественную геологическую модель и спрогнозировать свойства коллекторов на целевых горизонтах.

"Это поможет компании увеличивать подтвержденные запасы углеводородов и наращивать добычу за счет успешного бурения новых скважин и проведения мер по интенсификации на существующих. Как следствие - больше ресурса государству", - подчеркивают в "Укрнафте".

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

ПАО "Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.