Увеличились запасы нефти и газа: "Укрнафта" расширяет границы трех месторождений на западе Украины

ПАО "Укрнафта" расширила границы трех спецразрешений на западе страны, благодаря чему прогнозируемые запасы нефти выросли более чем на 3 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрнафта"

"ПАО "Укрнафта" увеличило запасы и ресурсы более чем на 3 млн тонн нефти и более 600 млн кубометров газа. Это произошло благодаря очередному расширению границ существующих спецразрешений компании на Западе Украины", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что площадь первого участка после расширения границ составляет 0,93 квадратных километра, что на 50% больше ранее предоставленного в пользование участка размером 0,62 квадратных километра.

Общий объем запасов увеличился на 221 тысячу тонн нефти и 19 млн кубометров газа.

Второе спецразрешение увеличилось на 32,62% и теперь его площадь составляет 8,7 квадратных километра. Общий объем запасов и ресурсов увеличился на 836 000 тонн нефти и 402 млн кубометров газа.

Третье спецразрешение было увеличено на 36,14%, его площадь сейчас составляет 7,12 квадратных километров. Общий объем запасов за счет расширения границ спецразрешения составляет более 1,9 млн. тонн нефти и 205 млн. кубометров газа, растворенного в нефти.

"Причина расширения границ спецразрешений - приведение их размеров в контуры продуктивных залежей месторождений. Уже получены соответствующие приказы Государственной службы геологии и недр Украины", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Он напомнил, что до 2023 года "Укрнафта" лишь дважды расширяла границы спецразрешений. А уже в прошлом году за счет увеличения границ двух месторождений компания увеличила 330 тысяч тонн нефти и конденсата и 618 млн. кубометров газа общих запасов.

Напомним, ПАО "Укрнафта" готовит площадку для бурения двух разведывательных скважин на Западе Украины. Обе скважины планируются как наклонные. Их начальный дебит прогнозируется на уровне 16 и 25 тонн нефти в день.

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

ПАО "Укрнефть" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.