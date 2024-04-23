Збільшилися запаси нафти та газу: "Укрнафта" розширює межі трьох родовищ на заході України

ПАТ "Укрнафта" розширила межі трьох спецдозволів на заході країни, завдяки чому прогнозовані запаси нафти зросли на понад 3 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ "Укрнафта".

"ПАТ "Укрнафта" збільшила запаси та ресурси на понад 3 млн тонн нафти та більше 600 млн кубометрів газу. Це відбулося завдяки черговому розширенню меж існуючих спецдозволів компанії на Заході України", - йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що площа першої ділянки після розширення меж складає 0,93 квадратних кілометри, що на 50% більше від раніше наданої в користування ділянки розміром 0,62 квадратних кілометри.

Загальний обсяг запасів збільшився на 221 тисяч тон нафти та 19 млн кубометрів газу.

Другий спецдозвіл збільшився на 32,62% і тепер його площа складає 8,7 квадратних кілометри. Загальний обсяг запасів та ресурсів збільшився на 836 тисяч тон нафти та 402 млн кубометрів газу.

Третій спецдозвіл було збільшено на 36,14%, його площа зараз становить 7,12 квадратних кілометрів. Загальний обсяг запасів за рахунок розширення меж спецдозволу становить понад 1,9 млн тонн нафти та 205 млн кубометрів газу, розчиненого у нафті.

"Причина розширення меж спецдозволів - приведення їх розмірів до контурів продуктивних покладів родовищ. Вже отримані відповідні накази Державної служби геології та надр України", - зауважив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Він нагадав, що до 2023 року "Укрнафта" лише двічі розширювала межі спецдозволів. А вже в минулому році за рахунок збільшення меж двох родовищ компанія приростила 330 тисяч тон нафти та конденсату і 618 млн кубометрів газу загальних запасів.

Нагадаємо, ПАТ "Укрнафта" готує майданчик для буріння двох розвідувальних свердловин на Заході України. Обидві свердловини плануються як похилоскеровані. Їх початковий дебіт прогнозується на рівні 16 та 25 тонн нафти на добу.

"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

ПАТ "Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

22 березня компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.

Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.