"Укрнафта" увеличила суточный дебит скважины в 25 раз: как этого удалось добиться

После проведения гидроразрыва пласта ПАО "Укрнафта" увеличило суточный дебит буровой скважины на северо-востоке Украины в 25 раз до 103 тонн в нефтяном эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

""Укрнафта" увеличила суточный дебит скважины в 25 раз после проведения гидроразрыва пласта. Сейчас это самая производительная скважина компании - 103 тонны в сутки в нефтяном эквиваленте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае 2024 года в скважине на северо-востоке Украины был проведен гидравлический разрыв пласта (ГРП).

Работы выполнял подрядчик, предоставивший лучшие условия на тендере в Prozorro - ООО "Такром Украина".

В процессе ГРП было закачано 210 кубометров жидкости и 54 тонн пропанта.

"По результатам скважина, которая на штангово-глубинном насосе, "качалке", давала 4,1 тонны в сутки, начала фонтанировать. Дебит - 73 тонны нефти и 35 тысяч кубометров газа в сутки, или - 103 тонны в нефтяном эквиваленте", - отмечает директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

По его словам, в общей сложности четыре классических гелево-пропантных ГРП на других скважинах только за первые 2 недели работы дали дополнительную накопившуюся добычу в 300 тонн нефти.

Также по состоянию на конец мая было проведено 12 кислотных ГРП на 10 скважинах месторождения "Укрнафты" на западе Украины. Специалисты департамента разработки месторождений использовали усовершенствованную рецептуру раствора и комбинировали собственный флот и съемную спецтехнику.

"Результат – дополнительная накопленная добыча от ГРП и КГРП за 5 месяцев составила 8941 тонн нефти, коэффициент успешности – 93%, средняя кратность увеличения дебита – 4", – подчеркнули в "Укрнафте".

Напомним, ПАО "Укрнафта" запустила еще одну нефтяную скважину на западе Украины - ее суточная добыча более чем вдвое превысила прогнозируемые показатели.

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

ПАО "Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.