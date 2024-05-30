"Укрнафта" збільшила добовий дебіт свердловини у 25 разів: як цього вдалося досягти

Після проведення гідророзриву пласта ПАТ "Укрнафта" збільшило добовий дебіт свердловини на північному сході України в 25 разів до 103 тонн у нафтовому еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

""Укрнафта" збільшила добовий дебіт свердловини в 25 разів після проведення гідророзриву пласта. Зараз це найпродуктивніша свердловина компанії - 103 тонни на добу в нафтовому еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні 2024 року в свердловині на північному сході України було проведено гідравлічний розрив пласта (ГРП).

Роботи виконував підрядник, який надав найкращі умови на тендері у Prozorro - ТОВ "Такром Україна".

В процесі ГРП було закачано 210 кубометрів рідини та 54 тонни пропанту.

"За результатами свердловина, яка на штангово-глибинному насосі, "качалці", давала 4,1 тонни на добу, почала фонтанувати. Дебіт - 73 тонни нафти та 35 тисяч кубометрів газу на добу, або - 103 тонни в нафтовому еквіваленті", - зауважує директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

За його словами, загалом чотири класичні гелево-пропантні ГРП на інших свердловинах лише за перші 2 тижні роботи дали додатковий накопичений видобуток у 300 тонн нафти.

Також станом на кінець травня, було проведено 12 кислотних ГРП на 10 свердловинах родовища "Укрнафти" на заході України. Спеціалісти департаменту розробки родовищ використовували удосконалену рецептуру розчину та комбінували власний флот і орендовану спецтехніку.

"Результат - додатковий накопичений видобуток від ГРП та КГРП за 5 місяців склав 8941 тонн нафти, коефіцієнт успішності - 93%, середня кратність збільшення дебіту - 4", - підкреслили в "Укрнафті".

Нагадаємо, ПАТ “Укрнафта” запустила ще одну нафтову свердловину на заході України – її добовий видобуток більше як вдвічі перевищив прогнозовані показники.

"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

ПАТ "Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

22 березня компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.

Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.