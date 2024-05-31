Інвестори зацікавилися відновленням 30 свердловин "Укрнафти"

ПАТ «Укрнафта» почала прийом заявок від інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах шляхом забурки бокових стовбурів.

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Про це розповів заступник директора ПАТ «Укрнафта» Володимир Гришаненко.

За його словами, спеціалісти компанії провели аудит ліквідованих свердловин, які є власністю «Укрнафти».

Всього таких 4222. З них 2100 знаходяться у межах спецдозволів «Укрнафти». З цих двох тисяч 700 – в межах контурів запасів. Тобто, можна їх відновлювати та отримувати додатковий видобуток.

Гришаненко наголосив, що ревіталізація свердловин – це важливий елемент підвищення видобутку.

«План на 2024 рік – розпочати відновлення 30 свердловин шляхом буріння бокових стовбурів. Вже є зацікавлені компанії, які отримали доступ до бази геологічних даних по цих свердловинах», - зазначив заступник директора "Укрнафти".

Він додав, що компанія, як власник свердловини та спецдозволу, має усю необхідну інфраструктуру, здійснює видобуток та оперує видобутими вуглеводнями.

Інвестор натомість отримує кошти за рахунок генерації кешфлоу відновленою свердловиною.

Угода укладається за принципами Risk Service Agreement.

Що треба зробити, аби працювати з «Укрнафтою» в цьому напрямку

Гришаненко також надав алгоритм дій для інвесторів, яку хочуть працювати з "Укрнафтою". Для цього необхідно:

подати заявку,

пройти комплаєнс,

підписати NDA,

отримати доступ до геологічних даних,

надати пропозиції,

прийти на тендер на Prozorro.

Далі з переможцями підписується угода і починається робота.

Інвестор зобов'язується провести роботи з відновлення видобутку – це може бути власними силами або шляхом залучення підрядників «під ключ». «Укрнафта» здійснює операційний контроль.

Інвестор отримує 70% коштів, які генерує відновлена свердловина, поки не поверне вкладені інвестиції. Після цього він отримуватиме 50% коштів.

"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

ПАТ "Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

22 березня компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.

Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.