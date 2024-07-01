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100 тонн нефти в сутки: "Укрнафта" построит две мощные скважины
АО "Укрнафта" начинает работы по возведению двух нефтяных скважин, которые будут совокупно давать более 100 тонн нефти в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".
Отмечается, что обе скважины строит под ключ подрядчик, определенный на Prozorro - компания ООО "Энергофинанс".
Первая планируется как разведывательная, наклонная, проектной глубиной 4490 метров и прогнозным дебитом 56,6 тонн в сутки.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Вторая – эксплуатационная вертикальная – имеет проектную глубину 4490 метров и прогнозный начальный дебит 47 тонн в сутки.
Скважины будут раскрывать продуктивные пласты визейских отложений.
Как сообщается, бурение начнется в августе, сейчас перевозится буровое оборудование и готовятся площадки.
"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин
"Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.
В июне сообщалось, что "Укрнафта" начала возводить новую скважину на северо-востоке Украины. Окончание строительства намечено на август 2024 года.
22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.
Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.
В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.
В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.