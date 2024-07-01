100 тонн нефти в сутки: "Укрнафта" построит две мощные скважины

АО "Укрнафта" начинает работы по возведению двух нефтяных скважин, которые будут совокупно давать более 100 тонн нефти в сутки.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Отмечается, что обе скважины строит под ключ подрядчик, определенный на Prozorro - компания ООО "Энергофинанс".

Первая планируется как разведывательная, наклонная, проектной глубиной 4490 метров и прогнозным дебитом 56,6 тонн в сутки.

Вторая – эксплуатационная вертикальная – имеет проектную глубину 4490 метров и прогнозный начальный дебит 47 тонн в сутки.

Скважины будут раскрывать продуктивные пласты визейских отложений.

Как сообщается, бурение начнется в августе, сейчас перевозится буровое оборудование и готовятся площадки.

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

"Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

В июне сообщалось, что "Укрнафта" начала возводить новую скважину на северо-востоке Украины. Окончание строительства намечено на август 2024 года.

22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.