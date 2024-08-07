В "Укрнафті" обрали повний склад Наглядової ради: хто увійшов

ПАТ “Укрнафта” оголосила про завершення формування повного складу Наглядової ради, до якої увійшли незалежні члени та експерти з міжнародним досвідом. Про це йдеться на сайті "Укрнафти".

"Компанія активно запроваджує основні принципи корпоративного управління OECD, щоб забезпечити максимальну ефективність усіх процесів з урахуванням кращих міжнародних практик – дотримання гендерного балансу та професійної експертизи", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

До оновленого складу Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" увійшли:

Катерина Кузнецова – незалежна директорка.

Тімоті Додсон – незалежний директор.

Дункан Джеймс Найтінгейл – незалежний директор.

Людмила Дараган – представниця від держави.

Роза Тапанова – представниця НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що "Укрнафта", яке входить до складу Групи "Нафтогаз", перейде під контроль новообраної наглядової ради. Склад наглядової ради був затверджений на загальних зборах акціонерів компанії 6 березня в Києві.

Зазначається, що наглядова рада контролює діяльність виконавчого керівництва компанії, призначає та оцінює членів виконавчого управління, визначає стратегічні цілі і контролює їх реалізацію, перевіряє дотримання нормативних вимог та стандартів, а також забезпечує прозорість та комунікацію між компанією і її акціонерами.

Додамо, що найбільшим акціонером Укрнафти є "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою зараз управляє Міноборони.