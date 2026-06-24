Суд повернув частку у проєкті на Сахалінському родовищі "Надрам України"

Господарський суд міста Києва частково задовольнив позов ПрАТ "НАК "Надра України" та витребував на його користь 20% частку у праві спільної часткової власності в межах договору про спільну діяльність на Сахалінському родовищі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що це рішення відкриває перспективу повернення ПрАТ "НАК "Надра України" до повноцінної роботи в межах одного з найбільших проєктів з видобування вуглеводнів в Україні.

В компанії нагадують, що в квітні 2013 року між ПрАТ "НАК "Надра України" і ТОВ "Голден Деррік" (чинна назва – ТОВ "Іст Юроуп Петролеум") було укладено договір купівлі-продажу частки в договорі про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. Водночас, покупець (ТОВ "Голден Деррік") не виконав своїх зобов’язань щодо оплати придбаної частки. З метою захисту своїх порушених прав компанія звернулася до суду. Подальший судовий захист прав тривав роками та не призводив до фактичного відновлення повноцінної участі в спільній діяльності товариства, 100% акцій якого належить державі.

У 2024 році стало відомо, що відбулися зміни у складі учасників договору про спільну діяльність. Зокрема, ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" здійснило відчуження на користь ТОВ "Вей Девелопмент" частки в договорі, право на яку на законних підставах належить ПрАТ "НАК "Надра України". Це стало підставою для звернення компанії до суду з позовом про витребування відповідної частки з чужого незаконного володіння.

"Ухвалене рішення від 15 червня 2026 року забезпечує поновлення прав НАК "Надра України" як учасника договору про спільну діяльність та відкриває шлях до відновлення його повноцінної участі в розробці родовища", - наголошують в компанії.

Нагадаємо, видобуток природного газу на Сахалінському родовищі у Харківській області було поновлено у серпні 2024 року.

У квітні 2023 року на компанії, що здійснювали видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі, було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Державне бюро розслідувань вважає, що "Укрнафтобуріння" привласнило надра цього родовища.

ПрАТ "Укрнафтобуріння" було пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входила до переліку найприбутковіших компаній України.

23 травня 2023 року Кабінет міністрів погодився з пропозицією АРМА та Міністерства оборони щодо передачі вказаних активів "Укрнафті". 14 червня остання повідомила, що підписала з агентством договір про управління корпоративними правами "Укрнафтобуріння", а також ТОВ "Сіріус-1", "Сахалінське" та "Іст Юроуп Петролеум". 29 червня 2023 року їхню передачу "Укрнафті" схвалив Антимонопольний комітет.