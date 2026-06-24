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Украина и ЕС реформируют судоходство на Днепре по новым правилам

днепро
ЕС выделил дополнительное время на евроинтеграцию украинского речного транспорта / Depositphotos

Европейская Комиссия приняла решение продолжить работу Проекта международной технической помощи Европейского Союза "Содействие транспортному развитию реки Днепр" на новый 18-месячный период в рамках четвертой фазы.

Как пишет Delo.ua, по этому сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"За годы сотрудничества с Проектом мы вместе с отраслевыми институтами сделали ощутимый шаг вперед в развитии внутреннего водного транспорта", – отметил замминистра развития общин и территорий Украины Андрей Кашуба.

При экспертной поддержке партнеров Украина разработала и приняла ключевые нормативные акты, приблизившие речное судоходство к европейским стандартам.

Речь идет о базовом Законе "О внутреннем водном транспорте", внедрении европейской идентификации судов, запуске речных информационных сервисов и установлении современных требований к квалификации экипажей.

Следующая фаза Проекта, который продлится до конца 2027 года, предусматривает:

  • дальнейшую гармонизацию украинского законодательства с директивами и регламентами ЕС в сфере внутреннего водного транспорта;
  • поддержку Украины в признании на уровне ЕС новой системы квалификации экипажей судов внутреннего плавания;
  • создание цифровых реестров судов и квалификационных документов;
  • усиление административной способности профильных органов;
  • запуск тренингов по цифровизации, экологизации и интеграции речных перевозок в мультимодальные цепи;
  • популяризацию образования и карьеры в сфере внутреннего водного транспорта

Продолжение Проекта показывает, что Украина системно готовится к членству в Евросоюзе и продолжает курс реформ.

Напомним, в 2024 году Украина приступила к модернизации речного флота "Украинского дунайского пароходства" (УДП) совместно с международными партнерами.

Автор:
Татьяна Бессараб