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Украина и ЕС реформируют судоходство на Днепре по новым правилам
Европейская Комиссия приняла решение продолжить работу Проекта международной технической помощи Европейского Союза "Содействие транспортному развитию реки Днепр" на новый 18-месячный период в рамках четвертой фазы.
Как пишет Delo.ua, по этому сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
"За годы сотрудничества с Проектом мы вместе с отраслевыми институтами сделали ощутимый шаг вперед в развитии внутреннего водного транспорта", – отметил замминистра развития общин и территорий Украины Андрей Кашуба.
При экспертной поддержке партнеров Украина разработала и приняла ключевые нормативные акты, приблизившие речное судоходство к европейским стандартам.
Речь идет о базовом Законе "О внутреннем водном транспорте", внедрении европейской идентификации судов, запуске речных информационных сервисов и установлении современных требований к квалификации экипажей.
Следующая фаза Проекта, который продлится до конца 2027 года, предусматривает:
- дальнейшую гармонизацию украинского законодательства с директивами и регламентами ЕС в сфере внутреннего водного транспорта;
- поддержку Украины в признании на уровне ЕС новой системы квалификации экипажей судов внутреннего плавания;
- создание цифровых реестров судов и квалификационных документов;
- усиление административной способности профильных органов;
- запуск тренингов по цифровизации, экологизации и интеграции речных перевозок в мультимодальные цепи;
- популяризацию образования и карьеры в сфере внутреннего водного транспорта
Продолжение Проекта показывает, что Украина системно готовится к членству в Евросоюзе и продолжает курс реформ.
Напомним, в 2024 году Украина приступила к модернизации речного флота "Украинского дунайского пароходства" (УДП) совместно с международными партнерами.