Украинское Дунайское пароходство вернуло контроль над недвижимостью в центре Будапешта

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) одержало стратегическую победу в иностранной юрисдикции и защитило право собственности на здание в Будапеште.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

19 декабря 2025 года Столичный суд города Будапешт удовлетворил иск компании, признав недействительным соглашение об отчуждении здания Генерального агентства УДП в Венгрии.

Судебное решение обязывает вернуть актив в собственность украинского государственного предприятия.

Объект, за который продолжалась правовая борьба, находится в центральной части Будапешта и имеет критическое значение для деятельности пароходства в Европе.

Для защиты интересов Украины к делу привлекли ведущую международную юридическую фирму, что позволило сформировать беспрекословную правовую позицию и доказать незаконность предыдущих попыток вывести имущество из-под контроля государства.

Заместитель Министра развития общин и территорий Украины Андрей Кашуба подчеркнул, что успешная защита имущества стала результатом реформы управления внутри предприятия.

Создание наблюдательного совета УДП позволило сделать вопрос сохранения зарубежных активов приоритетным направлением работы. По словам чиновника, этот кейс является ярким доказательством того, что прозрачное корпоративное управление - надежный щит для государственной собственности и фактор повышения доверия к украинским активам за рубежом.

УДП продолжает системную работу по аудиту и защите своих имущественных прав в международных судах, укрепляя экономическое присутствие Украины в Дунайском регионе.

О Дунайском пароходстве

Украинское Дунайское пароходство (ЧАО "УДП") – крупнейшая государственная судоходная компания страны, осуществляющая перевозку грузов и пассажиров по речному и морскому транспорту, а также имеет собственный судостроительно-судоремонтный завод в Килии.

С 2022 года предприятие сталкивается с беспрецедентными вызовами: потерей более половины грузовой базы, падением ставок и жесткой конкуренцией.

Речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно требуется капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей более экологичными и энергоэффективными.

В 2024 году Украина приступила к модернизации речного флота "Украинского дунайского пароходства" (УДП) совместно с международными партнерами.