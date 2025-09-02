Состоялось первое заседание наблюдательного совета Украинского Дунайского пароходства: кто вошел в его состав

В рамках состоявшейся 2 сентября первой встречи наблюдательного совета ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) были представлены члены совета и руководство компании. Кроме того, участники спланировали первое заседание, которое должно состояться в начале сентября.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

В состав наблюдательного совета вошли ведущие эксперты отрасли из Украины и Европы:

Бенуа Плеска (Бельгия) – независимый член наблюдательного совета. Партнер в НПО Roof & Food, Румыния, бывший глава наблюдательного совета "Укрпочты";

Директор Игорь Чертов сообщил, что стратегия УДП на 2025 год предусматривает:

оптимизацию расходов и реструктуризацию штата;

привлечение новых контрактов (перевозки в Черноморском и Дунайском регионах);

модернизацию флота и производственной базы;

создание современного тренажерного комплекса для подготовки экипажей.

Дунайский регион является стратегическим для Украины.

С началом полномасштабной войны порты Дунайского региона взяли на себя стратегически важную функцию – они стали альтернативой заблокированным черноморским портам и единственным безопасным каналом для украинского экспорта.

Запуск зерновой инициативы, а позже Украинского морского коридора, позволили частично возобновить перевалку грузов в портах Одесского региона. Развитие Дунайских портов имеет ключевое значение для экономической безопасности государства и сохранения рабочих мест в Придунайском регионе.

О Дунайском пароходстве

Украинское Дунайское пароходство (ЧАО "УДП") – крупнейшая государственная судоходная компания страны, осуществляющая перевозку грузов и пассажиров по речному и морскому транспорту, а также имеет собственный судостроительно-судоремонтный завод в Килии.

С 2022 года предприятие сталкивается с беспрецедентными вызовами: потерей более половины грузовой базы, падением ставок и жесткой конкуренцией.

Речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно требуется капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей более экологичными и энергоэффективными.

В январе Кабинет министров временно возложил на себя исполнение обязанностей генерального директора ПАО "Украинское дунайское пароходство" на Олега Мудраченко.

10 декабря 2024 года с должности генерального директора УДП был досрочно уволен Дмитрий Москаленко, проработавший во главе пароходства почти три года. Впрочем, соответствующий приказ на сайте министерства до сих пор не опубликован, хотя опубликован последующий после него.

Кроме того, в декабре УДП решило выставить на продажу весь свой морской флот из шести судов.