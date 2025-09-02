Відбулося перше засідання наглядової ради Українського Дунайського пароплавства: хто увійшов до її складу

У рамках першої зустрічі наглядової ради ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство” (УДП), яка відбулася 2 вересня, були представлені члени ради та керівництво компанії. Окрім того, учасники спланували перше засідання, яке має відбутися на початку вересня.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

До складу наглядової ради увійшли провідні експерти галузі з України та Європи:

Бенуа Плеска (Бельгія) - незалежний член наглядової ради. Партнер у НУО Roof & Food, Румунія, колишній голова наглядової ради "Укрпошти";

(Бельгія) - незалежний член наглядової ради. Партнер у НУО Roof & Food, Румунія, колишній голова наглядової ради "Укрпошти"; Майкл Йоргенсен (Данія) - незалежний член наглядової ради. Колишній фінансовий директор Pacific Basin Group;

(Данія) - незалежний член наглядової ради. Колишній фінансовий директор Pacific Basin Group; Денніс Лент Олесен (Данія) - незалежний член наглядової ради. Головний операційний директор APM Terminals Europe and Africa;

(Данія) - незалежний член наглядової ради. Головний операційний директор APM Terminals Europe and Africa; Андрій Кашуба (Україна) - член наглядової ради – представник держави. Заступник міністра розвитку громад та територій України;

(Україна) - член наглядової ради – представник держави. Заступник міністра розвитку громад та територій України; Тарас Бойчук (Україна) - член наглядової ради – представник держави. Керуючий партнер ТОВ "Спільно", консультант групи Світового банку, голова проєктного офісу з питань державно-приватного партнерства Spilno при Мінрозвитку (консультативно-дорадчий орган).

Фото: Мінрозвитку

Директор Ігор Чертов повідомив, що стратегія УДП на 2025 рік передбачає:

оптимізацію витрат і реструктуризацію штату;

залучення нових контрактів (перевезення в Чорноморському та Дунайському регіонах);

модернізацію флоту та виробничої бази;

створення сучасного тренажерного комплексу для підготовки екіпажів.

Дунайський регіон є стратегічним для України

З початком повномасштабної війни порти Дунайського регіону взяли на себе стратегічно важливу функцію — вони стали альтернативою заблокованим чорноморським портам і єдиним безпечним каналом для українського експорту.

Запуск Зернової ініціативи, а пізніше Українського морського коридору, дозволили частково відновити перевалку вантажів в портах Одеського регіону. Розвиток Дунайських портів має ключове значення для економічної безпеки держави та збереження робочих місць у Придунайському регіоні.

Про Дунайське пароплавство

Українське Дунайське пароплавство (ПрАТ "УДП") – найбільша державна судноплавна компанія країни, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів річковим та морським транспортом, а також має власний суднобудівно-судноремонтний завод у Кілії.

З 2022 року підприємство стикається з безпрецедентними викликами: втратою понад половини вантажної бази, падінням ставок і жорсткою конкуренцією.

Річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.

10 грудня 2024 року з посади генерального директора УДП було достроково звільнено Дмитра Москаленка, який пропрацював на чолі пароплавства майже три роки. Крім того, в грудні УДП вирішило виставити на продаж весь свій морський флот з шести суден.

В січні Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків генерального директора ПАТ "Українське дунайське пароплавство" на Олега Мудраченка. Станом на сьогодні цю посаду займає Ігор Чертов, а Мудраченко є т.в.о. заступника гендиректора з техпитань.