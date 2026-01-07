Українське Дунайське пароплавство повернуло контроль над нерухомістю в центрі Будапешта

ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство” (УДП) здобуло стратегічну перемогу в іноземній юрисдикції та захистило право власності на будівлю в Будапешті.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

19 грудня 2025 року Столичний суд міста Будапешт задовольнив позов компанії, визнавши недійсною угоду про відчуження будівлі Генерального агентства УДП в Угорщині.

Судове рішення зобов’язує повернути актив у власність українського державного підприємства.

Об’єкт, за який тривала правова боротьба, розташований у центральній частині Будапешта і має критичне значення для діяльності пароплавства в Європі.

Для захисту інтересів України до справи залучили провідну міжнародну юридичну фірму, що дозволило сформувати беззаперечну правову позицію та довести незаконність попередніх спроб вивести майно з-під контролю держави.

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба підкреслив, що успішний захист майна став результатом реформи управління всередині підприємства.

Створення Наглядової ради УДП дозволило зробити питання збереження закордонних активів пріоритетним напрямом роботи. За словами посадовця, цей кейс є яскравим доказом того, що прозоре корпоративне управління є надійним щитом для державної власності та чинником підвищення довіри до українських активів за кордоном.

Наразі УДП продовжує системну роботу з аудиту та захисту своїх майнових прав у міжнародних судах, зміцнюючи економічну присутність України в Дунайському регіоні.

Про Дунайське пароплавство

Українське Дунайське пароплавство (ПрАТ "УДП") – найбільша державна судноплавна компанія країни, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів річковим та морським транспортом, а також має власний суднобудівно-судноремонтний завод у Кілії.

З 2022 року підприємство стикається з безпрецедентними викликами: втратою понад половини вантажної бази, падінням ставок і жорсткою конкуренцією.

Річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.

У 2024 році Україна розпочала модернізацію річкового флоту "Українського дунайського пароплавства" (УДП) спільно з міжнародними партнерами.