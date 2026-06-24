Україна та ЄС реформують судноплавство на Дніпрі за новими правилами

Європейська Комісія ухвалила рішення продовжити роботу Проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу “Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро” на новий 18-місячний період у межах четвертої фази.

Як пише Delo.ua, по це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"За роки співпраці з Проєктом ми разом із галузевими інституціями зробили відчутний крок уперед у розвитку внутрішнього водного транспорту", – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба.

За експертної підтримки партнерів Україна розробила й ухвалила ключові нормативні акти, які наблизили річкове судноплавство до європейських стандартів.

Йдеться про базовий Закон "Про внутрішній водний транспорт", впровадження європейської ідентифікації суден, запуск річкових інформаційних сервісів та встановлення сучасних вимог до кваліфікації екіпажів.

Наступна фаза Проєкту, що триватиме до кінця 2027 року, передбачає:

подальшу гармонізацію українського законодавства з директивами та регламентами ЄС у сфері внутрішнього водного транспорту;

підтримку України у визнанні на рівні ЄС нової системи кваліфікації екіпажів суден внутрішнього плавання;

створення цифрових реєстрів суден і кваліфікаційних документів;

посилення адміністративної спроможності профільних органів;

запуск тренінгів із цифровізації, екологізації та інтеграції річкових перевезень у мультимодальні ланцюги;

популяризацію освіти та кар’єри у сфері внутрішнього водного транспорту.

Продовження Проєкту демонструє, що Україна системно готується до членства в Євросоюзі та продовжує курс реформ.

Нагадаємо, у 2024 році Україна розпочала модернізацію річкового флоту "Українського дунайського пароплавства" (УДП) спільно з міжнародними партнерами.