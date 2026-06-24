"Укрзализныця" перевезла более миллиона пассажиров за две недели: где самый дефицит билетов

В разгар летнего сезона компания "Укрзализныця" продемонстрировала высокие показатели пассажиропотока, перевозив в период с 8 по 21 июня 2026 года более 1 миллиона пассажиров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

По данным перевозчика, для обеих недель первой половины месяца были характерны общие тенденции, среди которых главной остается аномально высокий спрос на внутренние поездки.

Наиболее популярным и загруженным направлением лета стал маршрут Киев – Львов и в обратном направлении. На этом участке спрос на ж/д билеты сейчас превышает имеющееся предложение втрое.

"Здесь спрос на билеты превышает предложение в 3 раза. Чтобы больше людей имели возможность совершить путешествие, мы назначали дополнительные поезда. В их состав вошли вагоны, ранее задействованные на направлениях с меньшей нагрузкой", - сообщают в УЗ.

Значительную часть пассажиропотока в июне составляют организованные детские группы. В частности, по железной дороге активно путешествуют юные спортсмены, а также дети действующих и погибших украинских военнослужащих.

"Мы понимаем масштабы дефицита мест, поэтому стараемся по возможности добавлять поезда на популярные направления для отдыха на выходные", – заверили в компании.

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня обновляет график движения поездов, адаптируя его к сезонному спросу. В новом расписании – 12 дополнительных рейсов, ускоренные маршруты, увеличение количества ежедневных поездов и расширение сообщения с Карпатами и Закарпатьем. Продажа билетов уже открыта.