Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

--0,03

EUR

51,10

--0,31

Наличный курс:

USD

44,95

44,83

EUR

51,70

51,40

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" перевезла более миллиона пассажиров за две недели: где самый дефицит билетов

уз
Укрзализныця запускает дополнительные поезда на выходные / Depositphotos

В разгар летнего сезона компания "Укрзализныця" продемонстрировала высокие показатели пассажиропотока, перевозив в период с 8 по 21 июня 2026 года более 1 миллиона пассажиров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

По данным перевозчика, для обеих недель первой половины месяца были характерны общие тенденции, среди которых главной остается аномально высокий спрос на внутренние поездки.

Наиболее популярным и загруженным направлением лета стал маршрут Киев – Львов и в обратном направлении. На этом участке спрос на ж/д билеты сейчас превышает имеющееся предложение втрое.

"Здесь спрос на билеты превышает предложение в 3 раза. Чтобы больше людей имели возможность совершить путешествие, мы назначали дополнительные поезда. В их состав вошли вагоны, ранее задействованные на направлениях с меньшей нагрузкой", - сообщают в УЗ.

Значительную часть пассажиропотока в июне составляют организованные детские группы. В частности, по железной дороге активно путешествуют юные спортсмены, а также дети действующих и погибших украинских военнослужащих.

"Мы понимаем масштабы дефицита мест, поэтому стараемся по возможности добавлять поезда на популярные направления для отдыха на выходные", – заверили в компании.

Фото 2 — "Укрзализныця" перевезла более миллиона пассажиров за две недели: где самый дефицит билетов

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня обновляет график движения поездов, адаптируя его к сезонному спросу. В новом расписании – 12 дополнительных рейсов, ускоренные маршруты, увеличение количества ежедневных поездов и расширение сообщения с Карпатами и Закарпатьем. Продажа билетов уже открыта.

Автор:
Татьяна Бессараб