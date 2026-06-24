"Укрзалізниця" перевезла понад мільйон пасажирів за два тижні: де найбільший дефіцит квитків

У розпал літнього сезону компанія “Укрзалізниця” продемонструвала високі показники пасажиропотоку, перевізши у період з 8 по 21 червня 2026 року понад 1 мільйон пасажирів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

За даними перевізника, для обох тижнів першої половини місяця були характерні спільні тенденції, серед яких головною залишається аномально високий попит на внутрішні подорожі.

Найбільш популярним та завантаженим напрямком літа очікувано став маршрут Київ – Львів та у зворотному напрямку. На цій ділянці попит на залізничні квитки наразі перевищує наявну пропозицію втричі.

"Тут попит на квитки перевищує пропозицію в 3 рази. Щоб більше людей мали можливість здійснити подорож, ми призначали додаткові поїзди. До їхнього складу увійшли вагони, які раніше були задіяні на напрямках з меншим навантаженням", - повідомляють в УЗ.

Значну частину пасажиропотоку у червні становлять організовані дитячі групи. Зокрема, залізницею активно подорожують юні спортсмени, а також діти чинних та загиблих українських військовослужбовців.

"Ми розуміємо масштаби дефіциту місць, тому намагаємося за можливості додавати поїзди на популярні напрямки для відпочинку на вихідні", - запевнили в компанії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 28 червня оновлює графік руху поїздів, адаптуючи його до сезонного попиту. У новому розкладі - 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів та розширення сполучення з Карпатами й Закарпаттям. Продаж квитків уже відкрито.