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"Золотий конвой": Угорщина закрила справу проти інкасаторів Ощадбанку

Угорщина
Угорщина закрила справу проти інкасаторів Ощадбанку

Угорська податкова служба закрила кримінальне провадження проти українських інкасаторів Ощадбанку, яких у березні затримали під час перевезення $40 млн, 35 млн євро та 9 кг золота. Розслідування не встановило відмивання грошей або іншого злочину.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення адвоката українських інкасаторів Лоранта Горвата.

За його словами, Центральний слідчий відділ Національної податкової та митної служби Угорщини припинив розслідування через відсутність складу злочину.

Під час розслідування угорська сторона встановила, що гроші та золото походили з банківської операції між Ощадбанком та Raiffeisen Bank International. Австрійський банк документально підтвердив походження цінностей та їх оплату Ощадбанком. Підозр щодо законності походження коштів і банківських металів слідство не виявило.

Справу відкрили у березні 2026 року після затримання в Угорщині двох броньованих автомобілів із сімома громадянами України. Інкасатори перевозили з Австрії до України $40 млн, 35 млн євро та 9 кг банківського золота в межах операції між Ощадбанком та Raiffeisen Bank International.

Тодішній уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана після затримання ухвалив рішення, яке дозволяло утримувати вилучені гроші та цінності. Це спричинило дипломатичний конфлікт між Україною та Угорщиною.

У травні Ощадбанк повернув готівку, золото та інкасаторські автомобілі. Загальну вартість затриманих коштів і металу оцінювали більш ніж у $82 млн.

У липні угорська податкова вже повідомляла, що проведені слідчі дії не підтвердили вчинення злочину, однак тоді провадження лише призупинили в очікуванні відповіді австрійських органів. Тепер його закрили остаточно.

Нагадаємо, у травні Ощадбанк виграв справу щодо інкасаторів, затриманих в Угорщині. До того моменту банк уже повернув $40 млн, 35 млн євро, 9 кг золота та інкасаторські автомобілі.

Автор:
Тетяна Гойденко

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