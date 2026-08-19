Українська та данська компанії готують спільне виробництво FPV-дронів

Українська TAF Industries та данська Upteko домовилися про спільний розвиток і виробництво FPV-дронів. Компанії планують із початку 2027 року виготовляти тисячі безпілотників на місяць, а також створити виробничий майданчик і офіс розробки за межами України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення TAF Industries.

Компанії підписали меморандум про наміри під час DALO Industry Days у данському Хернінгу. Документ передбачає співпрацю у виробництві FPV-дронів, розвитку технологій та диверсифікації ланцюгів постачання.

Співпраця реалізовуватиметься в межах ініціативи Build with Ukraine.

TAF Industries планує використати свій досвід масштабування виробництва та дані, отримані від користувачів безпілотних систем в Україні. Upteko відповідатиме, зокрема, за інженерну складову, електроніку, програмне та апаратне забезпечення.

Компанії також мають намір спільно працювати над дослідженнями та розробкою нових безпілотних систем.

Меморандум від TAF Industries підписав CEO компанії Володимир Зіновський, від Upteko — засновник Бенджамін Мейнерц.

Нагадаємо, раніше TAF Industries заявляла, що планує виробництво дронів за кордоном, зокрема вела переговори з партнерами у Данії, Німеччині, Нідерландах, Великій Британії та Фінляндії. Компанія розглядала такі майданчики як спосіб наростити потужності й постачати частину вироблених дронів Україні.