Украинская и датская компании готовят совместное производство FPV-дронов

Украинская TAF Industries и датская Upteko договорились о совместном развитии и производстве FPV-дронов. Компании планируют с начала 2027 года производить тысячи беспилотников в месяц, а также создать производственную площадку и офис разработки за пределами Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение TAF Industries.

Компании подписали меморандум о намерениях во время DALO Industry Days в датском Хернинге. Документ предусматривает сотрудничество в производстве FPV-дронов, развитии технологий и диверсификации цепей снабжения.

Сотрудничество будет реализовываться в рамках инициативы Build with Ukraine.

TAF Industries планирует использовать свой опыт масштабирования производства и данных, полученных от пользователей беспилотных систем в Украине. Upteko будет отвечать, в частности, за инженерную составляющую, электронику, программное обеспечение и аппаратное обеспечение.

Компании намерены совместно работать над исследованиями и разработкой новых беспилотных систем.

Меморандум от TAF Industries подписал CEO компании Владимир Зиновский, от Upteko – основатель Бенджамин Мейнерц.

Напомним, ранее TAF Industries заявляла, что планирует производство дронов за рубежом, в частности, вела переговоры с партнерами в Дании, Германии, Нидерландах, Великобритании и Финляндии. Компания рассматривала такие площадки как способ нарастить мощности и поставлять часть производимых дронов Украины.