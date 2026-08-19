Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,78

+0,08

EUR

51,83

+0,02

Наличный курс:

USD

44,88

44,77

EUR

52,06

51,85

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинская и датская компании готовят совместное производство FPV-дронов

Украинская и датская компании готовят совместное производство FPV-дронов
Украинская и датская компании готовят совместное производство FPV-дронов

Украинская TAF Industries и датская Upteko договорились о совместном развитии и производстве FPV-дронов. Компании планируют с начала 2027 года производить тысячи беспилотников в месяц, а также создать производственную площадку и офис разработки за пределами Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение TAF Industries.

Компании подписали меморандум о намерениях во время DALO Industry Days в датском Хернинге. Документ предусматривает сотрудничество в производстве FPV-дронов, развитии технологий и диверсификации цепей снабжения.

Сотрудничество будет реализовываться в рамках инициативы Build with Ukraine.

TAF Industries планирует использовать свой опыт масштабирования производства и данных, полученных от пользователей беспилотных систем в Украине. Upteko будет отвечать, в частности, за инженерную составляющую, электронику, программное обеспечение и аппаратное обеспечение.

Компании намерены совместно работать над исследованиями и разработкой новых беспилотных систем.

Меморандум от TAF Industries подписал CEO компании Владимир Зиновский, от Upteko – основатель Бенджамин Мейнерц.

Напомним, ранее TAF Industries заявляла, что планирует производство дронов за рубежом, в частности, вела переговоры с партнерами в Дании, Германии, Нидерландах, Великобритании и Финляндии. Компания рассматривала такие площадки как способ нарастить мощности и поставлять часть производимых дронов Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности