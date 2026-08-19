Акції Moderna підскочили на 150% після успішного випробування вакцини проти раку

Акції Moderna різко зросли після позитивних результатів пізньої стадії випробувань персоналізованої мРНК-терапії проти меланоми, яку компанія розробляє разом із Merck. Препарат у поєднанні з Keytruda знизив ризик повернення та поширення раку порівняно з використанням лише Keytruda, а аналітики оцінюють потенційні річні продажі терапії при лікуванні меланоми приблизно у $3 млрд до 2035 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Йдеться про персоналізовану терапію Intismeran, яку створюють на основі мутацій, виявлених у пухлині конкретного пацієнта. Її застосовують разом з імунотерапевтичним препаратом Keytruda від Merck після хірургічного видалення меланоми.

Проміжні результати дослідження показали статистично значуще покращення одразу за двома основними показниками: терапія зменшила ризик рецидиву меланоми та її поширення на інші органи порівняно з Keytruda без мРНК-препарату.

Ринок різко відреагував на результати. На піку акції Moderna зростали приблизно на 150% і досягали багаторічних максимумів. Пізніше приріст скоротився приблизно до 90%. Акції Merck також додавали близько 10–11%.

Для Moderna успіх препарату має особливе значення: після завершення пандемії компанія намагається довести інвесторам, що її мРНК-платформа здатна приносити дохід не лише від вакцин проти COVID-19. Аналітики JPMorgan вважають вихід Intismeran на ринок одним із ключових факторів для повернення Moderna до прибутковості.

У січні Moderna і Merck повідомляли результати попередньої стадії досліджень: через п'ять років комбінація мРНК-терапії з Keytruda зменшувала ризик рецидиву або смерті на 49%.

Нагадаємо, випробування вакцини Moderna проти раку почалося у 2023 році. На попередній стадії досліджень поєднання персоналізованої мРНК-вакцини з Keytruda вже демонструвало нижчий ризик рецидиву або смерті порівняно з імунотерапією окремо.