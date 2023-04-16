Вакцина від раку шкіри: препарат Moderna знижує ризик смерті на 44%

Компанія Moderna розробила експериментальну мРНК-вакцину, яка у поєднанні з блокбастерною імунотерапією Keytruda від Merck & Co знижує ризик смерті або рецидиву раку шкіри на 44%.

Про це повідомили американські дослідники під час засідання Американської асоціації дослідження раку в Орландо 16 квітня, передає Reuters.

Останні результати досліджень свідчать про те, що включення вакцини проти раку на основі технології мРНК до програми лікування разом з Keytruda, яка активізує імунну відповідь, може продовжити час ремісії та зменшити ризик смерті пацієнтів.

"З загальної терапевтичної точки зору раку, це потенційно великий прорив", — сказав експерт з меланоми в Mass General Cancer доктор Раян Салліван.

Вакцина Moderna створена на основі аналізу пухлин пацієнта після хірургічного видалення. Вакцина розроблена таким чином, щоб навчити імунну систему розпізнавати та атакувати специфічні мутації в ракових клітинах.

У дослідженні середньої стадії брали участь чоловіки та жінки з високим ризиком повернення раку шкіри.

Серед 107 суб’єктів дослідження, які отримали як експериментальну вакцину, мРНК-4157/V940, так і Keytruda, рак повернувся у 24 суб’єктів (22,4%) протягом двох років спостереження, порівняно з 20 із 50 (40%), які отримали під час тестування інших ліків.

Вакцини є персональними. Тобто препарат розробляють індивідуально для пацієнта, що займає близько восьми тижнів.

Нагадаємо, в Україні НІР надає безоплатні медичні послуги, за які платити буде держава. Це стало можливим завдяки постанові уряді, якою Кабмін дозволив НІР укладати договори з Національною службою здоров’я (НСЗУ) за програмою медичних гарантій.

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