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Вакцина від раку шкіри: препарат Moderna знижує ризик смерті на 44%
Компанія Moderna розробила експериментальну мРНК-вакцину, яка у поєднанні з блокбастерною імунотерапією Keytruda від Merck & Co знижує ризик смерті або рецидиву раку шкіри на 44%.
Про це повідомили американські дослідники під час засідання Американської асоціації дослідження раку в Орландо 16 квітня, передає Reuters.
Останні результати досліджень свідчать про те, що включення вакцини проти раку на основі технології мРНК до програми лікування разом з Keytruda, яка активізує імунну відповідь, може продовжити час ремісії та зменшити ризик смерті пацієнтів.
"З загальної терапевтичної точки зору раку, це потенційно великий прорив", — сказав експерт з меланоми в Mass General Cancer доктор Раян Салліван.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вакцина Moderna створена на основі аналізу пухлин пацієнта після хірургічного видалення. Вакцина розроблена таким чином, щоб навчити імунну систему розпізнавати та атакувати специфічні мутації в ракових клітинах.
У дослідженні середньої стадії брали участь чоловіки та жінки з високим ризиком повернення раку шкіри.
Серед 107 суб’єктів дослідження, які отримали як експериментальну вакцину, мРНК-4157/V940, так і Keytruda, рак повернувся у 24 суб’єктів (22,4%) протягом двох років спостереження, порівняно з 20 із 50 (40%), які отримали під час тестування інших ліків.
Вакцини є персональними. Тобто препарат розробляють індивідуально для пацієнта, що займає близько восьми тижнів.
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Джерело фото: ua.depositphotos.com