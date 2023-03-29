ВООЗ розглядає внесення ліків проти ожиріння в список життєво важливих

Ліки проти ожиріння уперше розглядаються для “списку необхідних ліків”, який використовується для державних закупівель в країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

Про це повідомляє Reuters.

Група радників ВООЗ розгляне нові запити на ліки, які будуть включені наступного місяця, а оновлений список необхідних ліків має бути представлений у вересні.

Прохання розглянути ліки від ожиріння подали три лікарі та дослідник із США – це активний інгредієнт ліраглутид у препараті від ожиріння Saxenda компанії Novo Nordisk, патент на який незабаром зніметься, що дозволить створювати дешевші версії.

Комісія може відхилити запит або дочекатися додаткових доказів. Рішення ВООЗ включити Saxenda та можливі дженерики до списку для дорослих ознаменує новий підхід до глобальної проблеми ожиріння з боку агентства охорони здоров’я.

Ти м не менш деякі експерти застерігають від надто широкого представлення таких ліків як вирішення складного стану, який досі не повністю зрозумілий.

За даними ВООЗ, понад 650 мільйонів дорослих у всьому світі страждають ожирінням, що більш ніж утричі перевищує показник 1975 року, і приблизно ще 1,3 мільярда мають надмірну вагу. 70% людей із ожирінням і надмірною вагою живуть у країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

Нагадаємо, що за 2022 рік імпорт ліків в Україну скоротився на 38%, експорт українських ліків до інших країн зменшився на 24%.