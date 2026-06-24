Поступления от земельного налога в Украине выросли на 2,4 млрд грн: какие регионы в лидерах

За январь-май 2026 в местные бюджеты Украины поступило 19,9 млрд грн земельного налога. Это на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2025 г. (17,5 млрд грн). Дополнительно бюджеты получили 2,4 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Больше всего оплатили в таких регионах:

Днепропетровская область - 3,7 млрд грн;

город Киев – 2,8 млрд грн;

Одесская область - 1,7 млрд грн;

Львовская область - 1,4 млрд грн.

Начисление налога

Налог физическим лицам начисляется до 1 мая по месту расположения земельного участка. До 1 июля налоговая направляет налоговое уведомление-решение с расчетом. В ней указывают кадастровый номер, площадь участка, ставку налога и льготы.

Оплатить нужно в течение 60 дней после получения уведомления. Если есть сомнения относительно начислений, нужно обратиться в налоговую для сверки. Заявление можно подать лично, по почте или онлайн через "Электронный кабинет плательщика" с электронной подписью.

Налоговая производит перерасчет в течение 10 рабочих дней и посылает новое сообщение.

Напомним, с января-апреля 2026 года местные бюджеты Украины получили 15,8 млрд грн земельного налога. Это на 14,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Дополнительные поступления составили около 2 млрд грн.