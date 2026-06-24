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Надходження від земельного податку в Україні зросли на 2,4 млрд грн: які регіони в лідерах

гривня
Мінфін провів чергові аукціони ОВДП. / Shutterstock

За січень–травень 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 19,9 млрд грн земельного податку. Це на 13,6% більше, ніж за аналогічний період 2025 року (17,5 млрд грн). Додатково бюджети отримали 2,4 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Найбільше сплатили в таких регіонах:

  • Дніпропетровська область — 3,7 млрд грн; 
  • місто Київ — 2,8 млрд грн; 
  • Одеська область — 1,7 млрд грн; 
  • Львівська область — 1,4 млрд грн.

Нарахування податку

Податок фізичним особам нараховують до 1 травня за місцем розташування земельної ділянки. До 1 липня податкова надсилає податкове повідомлення-рішення з розрахунком. У ньому вказують кадастровий номер, площу ділянки, ставку податку та пільги.

Сплатити потрібно протягом 60 днів після отримання повідомлення. Якщо є сумніви щодо нарахувань, потрібно звернутися до податкової для звірки. Заяву можна подати особисто, поштою або онлайн через "Електронний кабінет платника" з електронним підписом.

Податкова проводить перерахунок протягом 10 робочих днів і надсилає нове повідомлення.

Нагадаємо, за січень–квітень 2026 року місцеві бюджети України отримали 15,8 млрд грн земельного податку. Це на 14,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Додаткові надходження склали майже 2 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук