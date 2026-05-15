Податок на землю різко додав у доходах громад: бюджети отримали майже 16 млрд грн

За січень–квітень 2026 року місцеві бюджети України отримали 15,8 млрд грн земельного податку. Це на 14,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Додаткові надходження склали майже 2 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДПС.

Найбільші суми земельного податку надійшли з таких регіонів:

Дніпропетровська область — 3 млрд грн;

Київ — 2,3 млрд грн;

Одеська область — 1,4 млрд грн;

Львівська область — 1,2 млрд грн.

Земельний податок входить до складу податку на майно та є обов’язковим місцевим платежем. Його сплачують власники земельних ділянок, земельних паїв і постійні землекористувачі.

Для фізичних осіб податок нараховують податкові органи за місцем розташування землі. Після отримання податкового повідомлення-рішення сплатити податок необхідно протягом 60 днів.

Юридичні особи самостійно розраховують суму податку та щороку до 20 лютого подають декларацію до податкової служби. Розмір платежу залежить від площі земельної ділянки, нормативної грошової оцінки та ставок, які встановлюють місцеві ради.

Закон також передбачає пільги для окремих категорій громадян у межах встановлених норм земельних ділянок. Частково або повністю від сплати податку звільняються:

пенсіонери за віком;

особи з інвалідністю I та II групи;

ветерани війни та учасники бойових дій;

багатодітні сім’ї;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У податковій нагадують, що навіть у разі неотримання повідомлення-рішення власник землі не звільняється від обов’язку сплати податку. Перевірити нарахування можна через електронний кабінет платника податків.

Додамо, у 2025 році понад 3 млн платників перерахували до місцевих бюджетів 45,6 млрд грн земельного податку, що на 15,6% більше, ніж торік. Найбільші надходження забезпечили Дніпропетровська область, Київ, Одещина та Львівщина.