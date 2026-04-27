Аграрна рада пояснила нові правила розрахунку вартості землі на півдні

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) надала роз’яснення щодо практичного застосування змін до методики нормативної грошової оцінки земель, які були затверджені постановою Кабінету міністрів №495 від 20 квітня 2026 року.

Йдеться не про сам факт оновлення методики, а про те, як саме нові підходи вплинуть на розрахунок вартості земель у прифронтових регіонах і податкове навантаження для аграріїв.

За поясненням експертів, ключовою зміною є зменшення нормативної грошової оцінки у чотирьох південних областях — Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій. Це стало можливим завдяки коригуванню коефіцієнта, який враховує розташування території в межах природно-сільськогосподарських районів.

У ВАР наголошують, що цей механізм дозволяє знизити оцінку землі без проведення нової повної процедури переоцінки. Відповідно, зміни напряму впливають на три ключові платежі для агровиробників — земельний податок, орендну плату та мінімальне податкове зобов’язання.

Окремо роз’яснено технічні аспекти застосування нової методики. У разі відсутності даних Держстату щодо чисельності населення використовуватимуться дані органів місцевого самоврядування. Також уточнено підхід до розрахунку вартості земельних ділянок, які розташовані в межах кількох оціночних територій — у такому випадку оцінка визначатиметься як сума частин ділянки.

У ВАР зазначають, що зміни мають на меті більш точне врахування реальних умов господарювання в регіонах, які постраждали від бойових дій, і зниження фіскального навантаження на агросектор.

Нагадаємо, уряд оновив методику нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель, зробивши акцент на точнішому врахуванні кліматичних факторів та наслідків руйнування зрошувальної інфраструктури, зокрема через підрив Каховської ГЕС.