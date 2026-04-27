Аграрный совет объяснил новые правила расчета стоимости земли на юге

Всеукраинский аграрный совет (ВАС) предоставил разъяснение о практическом применении изменений к методике нормативной денежной оценки земель, утвержденных постановлением Кабинета министров №495 от 20 апреля 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ВАС .

Речь идет не о самом факте обновления методики, а о том, как именно новые подходы повлияют на расчет стоимости земель в прифронтовых регионах и налоговую нагрузку для аграриев.

По объяснению экспертов, ключевым изменением является уменьшение нормативной денежной оценки в четырех южных областях – Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской. Это стало возможным благодаря корректировке коэффициента, учитывающего расположение территории в пределах природно-сельскохозяйственных районов.

В ВАС подчеркивают, что этот механизм позволяет снизить оценку земли без проведения новой полной процедуры переоценки. Соответственно, изменения напрямую влияют на три ключевых платежа для агропроизводителей – земельный налог, арендную плату и минимальное налоговое обязательство.

Отдельно разъяснены технические аспекты применения новой методики. В случае отсутствия данных Госстата о численности населения будут использоваться данные органов местного самоуправления. Также уточнен подход к расчету стоимости земельных участков, расположенных в пределах нескольких оценочных территорий — в таком случае оценка будет определяться как сумма частей участка.

В ВАС отмечают, что изменения преследуют цель более точного учета реальных условий хозяйствования в пострадавших от боевых действий регионах и снижения фискальной нагрузки на агросектор.

Напомним, правительство обновило методику нормативной денежной оценки сельскохозяйственных земель, сделав акцент на более точном учете климатических факторов и последствий разрушения оросительной инфраструктуры, в частности из-за подрыва Каховской ГЭС.