Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,60

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Аграрный совет объяснил новые правила расчета стоимости земли на юге

аукцион, торги
Ключевым изменением является уменьшение нормативной денежной оценки / Freepik

Всеукраинский аграрный совет (ВАС) предоставил разъяснение о практическом применении изменений к методике нормативной денежной оценки земель, утвержденных постановлением Кабинета министров №495 от 20 апреля 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ВАС .

Речь идет не о самом факте обновления методики, а о том, как именно новые подходы повлияют на расчет стоимости земель в прифронтовых регионах и налоговую нагрузку для аграриев.

По объяснению экспертов, ключевым изменением является уменьшение нормативной денежной оценки в четырех южных областях – Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской. Это стало возможным благодаря корректировке коэффициента, учитывающего расположение территории в пределах природно-сельскохозяйственных районов.

В ВАС подчеркивают, что этот механизм позволяет снизить оценку земли без проведения новой полной процедуры переоценки. Соответственно, изменения напрямую влияют на три ключевых платежа для агропроизводителей – земельный налог, арендную плату и минимальное налоговое обязательство.

Отдельно разъяснены технические аспекты применения новой методики. В случае отсутствия данных Госстата о численности населения будут использоваться данные органов местного самоуправления. Также уточнен подход к расчету стоимости земельных участков, расположенных в пределах нескольких оценочных территорий — в таком случае оценка будет определяться как сумма частей участка.

В ВАС отмечают, что изменения преследуют цель более точного учета реальных условий хозяйствования в пострадавших от боевых действий регионах и снижения фискальной нагрузки на агросектор.

Напомним, правительство обновило методику нормативной денежной оценки сельскохозяйственных земель, сделав акцент на более точном учете климатических факторов и последствий разрушения оросительной инфраструктуры, в частности из-за подрыва Каховской ГЭС.

Автор:
Татьяна Гойденко