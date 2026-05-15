Налог на землю резко прибавил в доходах общин: бюджеты получили почти 16 млрд грн

За январь-апрель 2026 местные бюджеты Украины получили 15,8 млрд грн земельного налога. Это на 14,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Дополнительные поступления составили около 2 млрд грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНС.

Наибольшие суммы земельного налога поступили из следующих регионов:

  • Днепропетровская область - 3 млрд грн;
  • Киев - 2,3 млрд грн;
  • Одесская область - 1,4 млрд грн;
  • Львовская область - 1,2 млрд грн.

Земельный налог входит в состав налога на имущество и является обязательным местным платежом. Его платят владельцы земельных участков, земельных паев и постоянные землепользователи.

Для физических лиц налог начисляют налоговые органы по месту нахождения земли. После получения налогового уведомления-решения уплатить налог необходимо в течение 60 дней.

Юридические лица самостоятельно рассчитывают сумму налога и ежегодно до 20 февраля представляют декларацию в налоговую службу. Размер платежа зависит от площади земельного участка, нормативной денежной оценки и ставок, устанавливаемых местными советами.

Закон предусматривает льготы для отдельных категорий граждан в пределах установленных норм земельных участков. Частично или полностью от уплаты налога освобождаются:

  • пенсионеры по возрасту;
  • лица с инвалидностью I и II группы;
  • ветераны войны и участники боевых действий;
  • многодетные семьи;
  • пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

В налоговой напоминают, что даже в случае неполучения уведомления-решения собственник земли не освобождается от обязанности уплаты налога. Проверить начисления можно через электронный кабинет налогоплательщика.

Добавим, в 2025 году более 3 млн плательщиков перечислили в местные бюджеты 45,6 млрд грн земельного налога, что на 15,6% больше, чем в прошлом. Наибольшие поступления обеспечили Днепропетровская область, Киев, Одесская и Львовская.

Автор:
Татьяна Гойденко