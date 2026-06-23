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Податок на нерухомість приніс громадам 5,5 млрд грн: хто сплатив найбільше
За перші п'ять місяців 2026 року власники нерухомості в Україні сплатили до бюджетів 5,5 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.
Поточний показник демонструє позитивну динаміку у порівнянні з минулим роком: надходження зросли на 12,9%. За аналогічний період минулого року місцеві бюджети отримали від цього податку 4,9 млрд грн.
Регіони-лідери за обсягами зборів
Значну частину від загальної суми надходжень забезпечили столиця та три промислово розвинені регіони країни:
- Київ — 1,1 млрд грн;
- Київська область — 612,8 млн грн;
- Дніпропетровська область — 564,8 млн грн;
- Львівська область — 539,5 млн грн.
Усі зібрані кошти у повному обсязі залишаються у розпорядженні місцевих бюджетів.
В умовах воєнного стану це фінансове підживлення дозволяє громадам самостійно фінансувати критично важливі напрямки: відновлення пошкодженої інфраструктури, безперебійну роботу комунальних служб та реалізацію соціальних проєктів.
Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року в Україні зросли надходження від податку на нерухоме майно - власники житлової та нежитлової нерухомості сплатили 2,9 млрд грн, що на 14,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.