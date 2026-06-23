Податок на нерухомість приніс громадам 5,5 млрд грн: хто сплатив найбільше

За перші п'ять місяців 2026 року власники нерухомості в Україні сплатили до бюджетів 5,5 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Поточний показник демонструє позитивну динаміку у порівнянні з минулим роком: надходження зросли на 12,9%. За аналогічний період минулого року місцеві бюджети отримали від цього податку 4,9 млрд грн.

Регіони-лідери за обсягами зборів

Значну частину від загальної суми надходжень забезпечили столиця та три промислово розвинені регіони країни:

Київ — 1,1 млрд грн;

— 1,1 млрд грн; Київська область — 612,8 млн грн;

— 612,8 млн грн; Дніпропетровська область — 564,8 млн грн;

— 564,8 млн грн; Львівська область — 539,5 млн грн.

Усі зібрані кошти у повному обсязі залишаються у розпорядженні місцевих бюджетів.

В умовах воєнного стану це фінансове підживлення дозволяє громадам самостійно фінансувати критично важливі напрямки: відновлення пошкодженої інфраструктури, безперебійну роботу комунальних служб та реалізацію соціальних проєктів.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року в Україні зросли надходження від податку на нерухоме майно - власники житлової та нежитлової нерухомості сплатили 2,9 млрд грн, що на 14,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.