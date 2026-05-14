Податок на нерухомість приніс місцевим бюджетам майже 5 млрд грн: де сплатили найбільше

Місцеві бюджети України за перші чотири місяці 2026 року отримали 4,9 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 14,5%, що свідчить про стабільне розширення бази оподаткування та зростання платежів у сегменті житлової та комерційної нерухомості.

Найбільші суми податку забезпечили власники нерухомості у великих містах та промислових регіонах. Лідерами за обсягами надходжень стали:

місто Київ — 1,05 млрд грн

Київська область — 547,3 млн грн

Дніпропетровська область — 490 млн грн

Львівська область — 487 млн грн

Податок на нерухоме майно нараховується на площу, що перевищує встановлені пільгові норми. Для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для житлових будинків — понад 120 квадратних метрів, для різних типів житла у власності — понад 180 квадратних метрів.

Ставку податку визначають органи місцевого самоврядування, однак вона не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за кожен "зайвий" квадратний метр.

Надходження від цього податку формують стабільне джерело доходів громад і спрямовуються на фінансування соціальних програм, інфраструктури та місцевих проєктів розвитку.

Зауважимо, у першому кварталі 2026 року в Україні зросли надходження від податку на нерухоме майно - власники житлової та нежитлової нерухомості сплатили 2,9 млрд грн, що на 14,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.