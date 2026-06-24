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Минус 22% за неделю: в Украине стремительно падает цена на молодой картофель

женщина, картофель, магазин
В Украине падают цены на картофель. / Freepik

Производители в Украине активно отгружают картофель нового урожая в 2026 году. В настоящее время цены держатся в диапазоне 20–30 грн/кг ($0,45–0,67/кг). Это на 22% ниже, чем неделю ранее.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Причина – увеличение предложения по местным хозяйствам. В то же время, спрос на раннюю продукцию остается высоким, поэтому резкого падения удается избежать. В целом стоимость картофеля на украинском рынке сейчас на 10% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Участники рынка считают, что цены продолжат снижаться в ближайшие недели, потому что предложение будет расти каждый день.

Для сравнения, в начале июня 2025 цена составляла 35 грн/кг, а в конце месяца снизилась до 24 грн/кг. В июле и августе 2025 стоимость зафиксировалась на уровне 14–15 грн/кг. В период с 12 по 19 июня стоимость опустилась до 32–27 грн/кг. Показатели почти сравнялись с прошлогодними.

Фото 2 — Минус 22% за неделю: в Украине стремительно падает цена на молодой картофель
Инфографика: EastFruit

Напомним, первый молодой картофель нового урожая 2026 года появился в Украине в апреле. Ее цена составляла 120-150 грн/кг, а отборная стоила еще дороже — около 200 грн/кг.

Автор:
Татьяна Ковальчук