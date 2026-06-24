Мінус 22% за тиждень: в Україні стрімко падає ціна на молоду картоплю

Виробники в Україні активно відвантажують картоплю нового врожаю 2026 року. Наразі ціни тримаються в діапазоні 20–30 грн/кг ($0,45–0,67/кг). Це на 22% нижче, ніж тиждень тому.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Причина — збільшення пропозиції з місцевих господарств. Водночас попит на ранню продукцію залишається високим, тому різкого падіння вдається уникнути.Загалом вартість картоплі на українському ринку зараз на 10% нижча, ніж у аналогічний період минулого року.

Учасники ринку вважають, що ціни продовжать знижуватися найближчими тижнями, бо пропозиція зростатиме щодня.

Для порівняння, на початку червня 2025 року ціна становила 35 грн/кг, а наприкінці місяця знизилася до 24 грн/кг. У липні та серпні 2025 року вартість зафіксувалася на рівні 14–15 грн/кг. У період з 12 по 19 червня вартість опустилася до 32–27 грн/кг. Наразі показники майже зрівнялися з минулорічними.

Інфографіка: EastFruit

Нагадаємо, перша молода картопля нового врожаю 2026 року з’явилася в Україні у квітні. Її ціна становила 120-150 грн/кг а добірна коштувала ще дорожче — близько 200 грн/кг.