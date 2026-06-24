Цены на топливо 24 июня 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 24 июня 2026 (среда), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 78,74 грн (-2 коп.) А-95 74,63 грн (-3 коп.) А-92 68,83 грн (-5 коп.) ДТ 78,02 грн (-30 коп.) Газ 41,98 грн (-11 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 81,90 78,90 81,90 43,90 UPG 75,90 73,90 76,10 40,40 WOG 81,90 78,90 81,90 43,90 УКРНАФТА 76,90 73,90 68,90 76,90 40,40 SOCAR 80,76 77,90 81,90 43,47 AMIC 76,49 73,73 76,70 41,58 БРСМ-Нафта 70,67 73,64 39,99

Напомним, мировое удешевление нефти из-за разблокирования Ормузского пролива дало мощный импульс украинскому рынку горючего. В течение недели в Украине резко обвалились оптовые цены на бензин, дизель и автогаз, что уже спровоцировало волну снижения цен на заправках. Эксперты прогнозируют, что этот тренд в розничной торговле сохранится и в ближайшие дни.