Эксминистр присвоил 5,6 миллиона гривен государственного гранта на производство комбикормов

Правоохранители разоблачили схему присвоения госсредств, выделенных в поддержку перерабатывающей промышленности. О подозрении сообщено экснардепу и бывшему министру охраны окружающей природной среды, возглавляемому сейчас одним из киевских университетов. Вместе с ним подозрение получили директор предприятия и главный бухгалтер.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в начале 2024 года бывший чиновник разработал схему завладения государственными деньгами. Фигуранты подали в Министерство экономики Украины бизнес-план, предусматривавший запуск линии по производству комбикормов и созданию новых рабочих мест. После одобрения заявки на счет компании поступило более 5,6 млн грн безвозвратной помощи.

Однако вместо реализации проекта денежные средства перечислили на счета подконтрольной фирмы по подложным документам. Производственное оборудование не купили, а новые рабочие места так и не появились.

Как работала схема

Чтобы скрыть правонарушения, фигуранты в течение 2024–2026 годов регулярно отчитывались банку и государственным учреждениям о якобы успешном выполнении условий гранта. Они подавали ложные отчеты о запуске линии и найме работников, а во время официальных проверок демонстрировали проверяющим старое изношенное оборудование, уже давно находившееся в пользовании предприятия. Судебная экономическая экспертиза подтвердила полную сумму ущерба госбюджету.

Бывшему министру инкриминируют организацию завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, служебный подлог и легализацию имущества, полученного преступным путем. Его сообщникам, директору и бухгалтеру, выдвинуты подозрения в пособничестве по аналогичным статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабную схему завладения бюджетными средствами во время ремонта фасада и кровли одного из корпусов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца в Киеве. Общая сумма ущерба, нанесенного государственному медицинскому учреждению из-за завышения стоимости материалов и подделки актов выполненных работ, превышает 15 миллионов гривен.

Кроме того, в июне была ликвидирована коррупционная схема, связанная с процессами восстановления регионов. Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении шести лицам, которые безосновательно получили 49,2 миллиона гривен за фиктивное гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель в Николаевской области. Фигуранты присвоили государственные деньги за работы, которые фактически вообще не выполнялись.